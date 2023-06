L'Allemagne fait fermer des consulats russes

L'Europe se veut plus unie que jamais face à la Russie. Près de 50 états européens sont réunis en Moldavie ce jeudi 1er juin, tout près de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodomyr Zelensky est présent lui aussi à ce deuxième sommet de Communauté politique européenne. Un message et une photo symboliques d'unité très clairs envoyés à Moscou. Dans le même temps, les ministres des Affaires étrangères de pays membres de l'OTAN sont à Oslo ce jeudi.

Deux rencontres qui interviennent alors que la guerre continue sur le terrain et que les relations entre Berlin et Moscou se tendent encore un peu plus. L'Allemagne vient de faire fermer quatre des consulats russes sur son sol. Berlin a retiré les autorisations d'exploitation de ces services russes en Allemagne, mercredi 31 mai. Seuls un consulat et l'ambassade à Berlin pourront rester ouverts désormais.

"Mesure de réciprocité"

Les instituts Goethe, dont la mission principale est de promouvoir l'apprentissage de la langue allemande, sont notamment visés par les sanctions de la Russie sur son territoire Image : Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Berlin réagit ainsi aux restrictions imposées par Moscou à la présence allemande en Russie. Moscou a réduit le nombre de diplomates ou de fonctionnaires de la culture et de l'éducation allemands autorisés en Russie. Cela concerne plusieurs centaines de personnes. L'Allemagne a déjà ainsi réduit l'activité de plusieurs de ses consulats en Russie et en fermera même trois totalement d'ici le mois de novembre.

Lire aussi → L'accueil des déserteurs russes en Allemagne

C'est donc coup pour coup, justifie le porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand. "Notre décision s'applique réciproquement à la présence russe en Allemagne afin d'assurer un équilibre entre les deux présences, tant en termes de personnel que de structure", explique Christofer Burger. "Provocation irréfléchie (...) nouvelle mesure inamicale visant à détruire davantage les relations russo-allemandes (...) il y aura une réponse", écrit le ministère des Affaires étrangères russe dans un communiqué.

A quoi servent les armes allemandes ?

Une nouvelle "escalade", selon les mots mêmes de la diplomatie allemande, qui intervient au moment où certains s'interrogent encore sur les livraisons d'armes allemandes à l'Ukraine : s'agit-il d'armes pour se défendre, comme l'ont longtemps assuré l'Allemagne et plus généralement les Occidentaux ? Ou, alors que les attaques ukrainiennes contre la Russie, parfois en territoire russe, se multiplient, est-on désormais dans des armes servant à attaquer ?

"Le chancelier allemand Olaf Scholz a clairement indiqué que les armes fournies à Kiev par l'Allemagne ne devaient être utilisées que sur le territoire ukrainien", dit le porte-parole du gouvernement allemand. Mais Steffen Hebestreit ne condamne pas les récentes attaques ukrainiennes en territoire russe. "Le droit international considère que de telles attaques sont légitimes", a-t-il dit mercredi lors d'une conférence de presse.

Avec de telles déclarations, Berlin confirme une nouvelle fois son volte-face diplomatique et son éloignement de Moscou depuis le début de la guerre. Plus question de tenter de raisonner Vladimir Poutine en faisant du commerce avec son pays. L'heure est à l'éloignement et le fossé se creuse un peu plus chaque jour...