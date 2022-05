Première tournée africaine pour Olaf Scholz

Olaf Scholz reprend là où Frank-Walter Steinmeier s’était arrêté. Le président allemand avait dû annuler en février son voyage prévu au Sénégal à cause de la guerre en Ukraine.

C’est donc le chancelier Scholz qui reprend le flambeau et qui va démarrer sa première tournée africaine ce dimanche (22.05) à Dakar, où il doit rencontrer le chef de l’Etat Macky Sall et des acteurs économiques.

Olaf Scholz est chancelier depuis six mois

Le Sénégal joue un rôle important dans une Afrique de l’Ouest en crise, sur les plans politique, sécuritaire et migratoire. Le pays assure en effet la présidence tournante de l’Union africaine et a été invité à participer au sommet du G7 organisé par l’Allemagne au mois de juin.

Après le Sénégal, Olaf Scholz doit se rendre dimanche soir et lundi (23.05) au Niger, pays stratégique dans la région, que ce soit d’un point de vue militaire mais aussi migratoire, puisque le Niger est un important pays de transit.

Coopération militaire

Le chancelier ira à la rencontre des soldats allemands qui forment les forces spéciales du Niger dans le cadre de l’opération Gazelle depuis 2018.

L'Allemagne ne veut plus former les soldats maliens, notamment à cause de la coopération de Bamako avec des forces russes

L'opération a récemment été qualifiée de projet modèle de coopération internationale en matière de sécurité par la ministre allemande de la Défense.

Par ailleurs, le Parlement à Berlin vient tout juste de donner son feu vert pour que les formateurs allemands de la mission européenne EUTM, affectés jusque-là à la formation des soldats maliens, redirigent leur mission sur les forces spéciales nigériennes.

Stabilité politique

Depuis le putsch au Mali et le froid entre la junte au pouvoir à Bamako et plusieurs pays occidentaux, le Niger joue un rôle de plus en plus important dans le Sahel, en accueillant notamment les troupes étrangères qui ne sont plus les bienvenues au Mali.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a précédé Olaf Scholz avec des visites au Mali puis au Niger en avril

Le Niger jouit actuellement d’une stabilité politique avec un président démocratiquement élu, là où d’autres pays de la région - le Mali, la Guinée et le Burkina Faso - sont dirigés par des juntes militaires.

Ainsi, après la visite des troupes, Olaf Scholz doit être reçu lundi à Niamey par le président nigérien Mohamed Bazoum.

Intérêts économiques

A noter que la visite du chancelier au Niger intervient après celle effectuée par Annalena Baerbock, en avril. Lors de ce que l’on pourrait appeler une mission de reconnaissance, la ministre allemande des Affaires étrangères avait notamment abordé la menace que la guerre en Ukraine et le changement climatique font peser sur la sécurité alimentaire dans la région.

Enfin, la tournée d’Olaf Scholz se terminera mardi (24.05) en Afrique du Sud, également invité par Berlin au sommet du G7. Un pays qui cherche à diversifier son secteur énergétique, et l’Allemagne pourrait être un partenaire de premier plan en matière d’investissements et de transfert de compétences.