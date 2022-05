Ce qu'il faut retenir du Mali-Mètre 2022

C’est du moins le résultat d'une enquête réalisée par la Fondation allemande Friedrich Ebert sur l'ensemble du territoire national, y compris Kidal, Menaka et Taoudenit. Les avis sont néanmoins plus négatifs en ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie.

Plus concrètement l'enquête met en exergue une approbation large et spectaculaire. 68% des Maliens se déclarent ainsi très satisfaits et 27% assez satisfaits du travail de la junte au pouvoir. Seuls 5% d’entre eux ne soutiennent pas les militaires dans leur action.

Des réponses franches

L’édition 2022 de Mali-Mètre a été réalisée du 13 mars au 4 avril dernier. Elle a porté sur un échantillon total de 2.344 personnes âgées de 18 ans et plus à Bamako et dans le reste du pays.

Selon Christian Klatt, représentant résident au Mali de la Fondation Friedrich Ebert, les personnes interrogées ont répondu sans crainte à toutes les questions.

"Les personnes interviewées étaient vraiment ouvertes et ont répondu à nos questions. Mais nous avons constaté que ce sont des réponses qui sont favorables au régime militaire. Il y a à la fois une exclusion et une différence" précise t-il.

Au sein de la société civile, Bouaré Bintou Foune Samake, de l'ONG Wildaf Mali, se réjouit de la publication des résultats de cette enquête mais déclare que certains points n'ont pas été pris en compte.

" La population soutient le chef de l'Etat et non la transition" précise t-il avant de poursuivre "cela est donc quelque chose qu'il faut revoir. Je dirais que la population est satisfaite pour la sécurité mais pour les besoins sociaux, nous constatons que ce sont les réponses qui ne viennent pas le plus rapidement possible dans le classement. Une situation qui inquiète. Parce que l'éducation, la santé, la justice sont souvent en bas de l'échelle."

Les avis sur Barkhane et les mercenaires de Wagner

Le sondage révèle également que 52% des personnes sondées estiment qu'il y aura un effet positif sur la sécurité dans leur région après le retrait de Barkhane.

Par ailleurs, 66% des enquêtés affirment que les soldats russes présents au Mali sont des instructeurs et non des mercenaires de Wagner et leur apportent leur soutien.

" La venue des soldats russes est sollicitée par les Maliens et je crois que l'opinion est plus favorable à la Russie qu'aux forces françaises de l'opération Barkhane. Parce que Barkhane a duré, nous n'avons pas vu de résultats et pourtant les gens ont besoin de résultats " explique Baba Boubacar Keita le secrétaire administratif du parti ADP Maliba.

Cette enquête indique également que seulement 47% des personnes interrogées font confiance à la justice malienne.