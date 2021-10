Nairobi veut organiser les Mondiaux d'athlétisme 2025

"Nairobi a bien préparé sa candidature", a annoncé mardi la ministre kenyane des Sports Amina Mouhamed. En effet, le Kenya a déjá organisé avec succès les Mondiaux 2017 mais pour les moins de 20 ans. Cette expérience pourrait être un avantage pour le dossier kenyan auprès du jury de World Athletics, estime la ministre des Sports Amina Mouhamed.

En 2015, le Kenya a été la première nation africaine à remporter les championnats du monde d'Athlétisme à Pékin, selon le nombre des médailles. "Cela signifie que nous devrons être le premier pays à organiser ces championnats en Afrique", estiment les autorités kenyannes. Mais, la candidature du Kenya fera face à celle du Japon, un pays qui a déjà organisé la compétiton à deux reprises ainsi que les JO 2020 à Tokyo.

L'identité de l'Euro 2024 dévoilée

Le logo du tournoi a été dévoilé mardi à Berlin. Il est inspiré des 55 associations membres de l'UEFA et de leurs couleurs qui s'assemblent pour reproduire la forme du toit du stade Olympique. "Unis par le football. Au cœur de l'Europe", tel est le slogan retenu pour ce rendez-vous sportif. Le président de l'Union des Associations de football en Europe, l'UEFA, Alexandre Ceferin s'attend à un événement sportif exceptionnel :

"Un grand football, que les fans profitent de matchs fantastiques, que la meilleure équipe gagne"a-t-il souhaité. Et d'ajouter :"Ce sera un Euro respectueux de l'environnement, le meilleur euro de tous les temps". Dix villes allemandes vont accueillir cette compétition. Il s'agit de Berlin, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig, Munich et Stuttgart.

