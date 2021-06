Euro 2020 : L’Allemagne arrache le nul face à la Hongrie

Sous une légère pluie au stade de l'Allianz Arena de Munich, la Mannschaft a vu les Hongrois mener au score deux fois. Adam Szalai a ouvert le score au début de la rencontre (1-0, 11e). Servi entre deux défenseurs Mats Hummels et Mathias Ginter, le capitaine hongrois a marqué un but de tête. Les Allemands ont par la suite poussé avec un pressing haut. A la 21e minute, la tête de Mats Hummels trouve la barre transversale sur un corner de Joshua Kimmich. Largement dominés, les coéquipiers de Peter Gulasci ont en revanche misé sur les transistions rapides après chaque récupération de la balle.

Sursaut allemand dans la deuxième période

Dès le retour des vestiaires, les hommes de Joachim Löw ont changé le cours du match. Au délà de la possession de balle côté allemand, la deuxième partie a été riche en buts. Kai Havertz a permis à l'Allemagne de revenir dans la partie à l'occasion d'un centre de Joshua Kimmich et la sortie ratée du portier hongrois Gulasci, l'ailier allemand a amorti de tête tranquillement le ballon au fond des filets (1-1). Deux minutes plus tard, les Hongrois très corriaces ont repris l'avantage. Andreas Schräfer a pris de vitesse la défense allemande et a trompé le gardien Manuel Neuer dont la sortie a été maladroite (2-1, 68e). Alors qu’on se dirigeait vers la défaite allemande synonyme de l’élimination, à six minutes de la fin de la rencontre, le milieu offensif allemand, Leon Goretzka entré en jeu pourtant à la 58e, en remplacement de Ilkay Gündogan, a permis à la Mannschaft d'égaliser. Les supporters allemands jubilent :

"L'Allemagne a eu un match compliqué, comme je m'y attendais. Mais c'est clair que le plus important, c'est qu'on se soit qualifié." "L'ambiance ici est très bonne. Nous sommes heureux de ce bel environnement et de ce qui s'est passé ce soir. C'est pourquoi nous pouvons dire que le match s'est bien terminé."



Avec 4 points, la Mannschaft est deuxième du groupe F derrière la France (5 points). Les Bleus ont fait match nul aussi (2-2 ) contre le Portugal. Les buteurs : Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont chacun marqué un doublé. La troisième place revient au Portugal qualifié comme meilleurs troisième du groupe F avec 4 points. La Hongrie (2 points) est quant à elle éliminée.