JO Tokyo 2020 : le Kenya, la locomotive de l'Afrique

A Tokyo, les 32èmes Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne se sont terminés hier avec la traditionnelle cérémonie de clôture.

Au tableau des médailles, les Etats-Unis ont terminé devant la Chine pour la première fois depuis 2008. Le Japon, pays hôte, termine lui à la troisième place. Du côté des nations africaines, c'est le Kenya qui a remporté le plus de breloques.

Avec ses 10 médailles dont quatre en or, le Kenya termine ces Jeux Olympiques au 19ème rang mondial.

Kipchoge, la course comme mode de vie

C'est moins bien qu'en 2016 où les Kenyans avaient terminés à la 15ème place en empochant 13 breloques, mais le pays aura tout de même marqué les esprits grâce à plusieurs jolies médailles d'or dont celle de Faith Kipyegon, première femme à conserver son titre sur le 1500m depuis 1980, mais aussi celle de Eliud Kipchoge sur le marathon.

L'homme le plus rapide du monde sur le 42km a lui aussi conservé son titre dimanche grâce à une course maîtrisée de bout en bout. Il est le premier homme à gagner le marathon de manière consécutive depuis l'est-allemand Waldemar Cierpinski en 1976/1980.

Eliud Kipchoge qui après sa victoire a évoqué le pouvoir de la course à pied, cette chose naturelle qui doit tous nous unir selon lui.

"J'aimerais qu'à l'avenir, on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a changé et inspiré ce sport. Je veux qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a changé ce sport et qui a fait de la course un style de vie. Je plaide vraiment pour que les familles du monde entier fassent de la course à pied un style de vie. C'est une manière de profiter de la vie. Si des gens comme nous peuvent faire de la course un mode de vie, c'est que nous allons dans la bonne direction. Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a inspiré la jeunesse du monde entier à courir."

Eliud Kipchoge a dominé le marathon de bout en bout

Et Sebastian Coe, le patron de l'athlétisme mondial, a tenu à rendre hommage à l'homme qui selon lui a changé à jamais la discipline.

"Kipchoge est un héros, celui de millions de gens, et bien au-delà de l'athlétisme. C'est quelqu'un qui a énormément de charisme, dans sa discipline et bien au-delà. On m'a montré une photo de lui aujourd'hui où il tape dans la main d'un autre coureur qui voulait juste être vu à ses côtés. Eliud a marqué l'histoire du marathon : quand il est passé en dessous des deux heures, c'était un moment immense, même si ce n'était pas une course officielle. Je suis vraiment heureux que sa carrière se termine avec un autre titre olympique. Vraiment, il le mérite amplement."

Des médaillés en triple saut et en natation

Derrière le Kenya de Kipchoge, c'est l'Ouganda qui est la deuxième nation africaine de ces Jeux. Elle se place à la 36è place. Viennent ensuite l'Afrique du Sud, l'Egypte, l'Ethiopie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, la Namibie, le Botswana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana.

Au total, l'Afrique a remporté 37 médailles.

Et si une nouvelle fois le continent est loin derrière les autres, ces JO auront tout de même permis aux Africains de s'illustrer dans des disciplines où les attendaient peut-être moins comme la natation, avec le titre sur le 400m pour le Tunisien Ahmed Hafnaoui, la troisième place du Botswana sur le 4x400m ou encore la quatrième place des handballeurs égyptiens qui ont réussi à titiller les meilleures nations du monde dans ce domaine dont l'Allemagne, qu'ils ont éliminée en quarts de finale.

Ahmed Hafnaoui, vainqueur surprise du 400m nage libre

L'Allemagne loin des attentes

L'Allemagne justement, termine ces JO au 9ème rang avec 37 médailles dont 10 en or. Un bilan jugé décevant. C'est en effet la première fois depuis la réunification que le pays ne remporte pas plus de 40 médailles. Au classement, l'Allemagne s'est faite doubler au tableau des médailles dans les dernières minutes de ces JO par la France.

La France qui accueillera les prochains JO d'été en 2024. La maire de Paris Anne Hidalgo a récupéré lors de la cérémonie de clôture le drapeau olympique. Ce sera la première fois depuis 1900 que les JO d'été auront lieu en France.