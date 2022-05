Macron et Scholz soutiennent l'Ukraine face à la Russie

Les deux dirigeants se sont rencontrés ce lundi (09.05.2022), à Berlin, lors de ce premier voyage à l'étranger du président Emmanuel Macron depuis son investiture pour un second mandat.

Pour Emmanuel Macron, "ce que nous cherchons à obtenir rapidement, c'est un cessez-le-feu. Cela permettra de parachever les négociations entre la Russie et l'Ukraine et d'obtenir la paix et le retrait de la Russie de l'Ukraine. Notre positionnement est d'être aux côtés de la souveraineté et de l'intégrité du territoire ukrainien ".

Emmanuel Macron et Olaf Scholz, au pied de la Porte de Brandebourg à Berlin, le 9 mai 2022

Quant au chancelier allemand Olaf Scholz, il dit souhaiter des actes concrets de désescalade mais prévient que l'Ukraine n'acceptera pas un diktat :

"Cela fait déjà plusieurs semaines que nous sommes confrontés à la guerre et il est temps que des progrès concrets soient faits dans le sens d'un retour à la paix et pour mettre fin à cette guerre. Notre demande est claire : la guerre doit s'arrêter, les armes doivent être déposées. Nous voulons que la Russie retire ses troupes."

Olaf Scholz est critiqué en Allemagne pour des livraisons d'armes insuffisantes à l'Ukraine

Olaf Scholz et Emmanuel Macron se disent tous deux confiants suite au fait que le président russe, Vladimir Poutine, n'ait annoncé aucune expansion du conflit lors de son discours marquant la victoire de l'Armée rouge sur les nazis en 1945.

Plutôt qu'une adhésion de Kiev à l'Union européenne qui prendrait "plusieurs décennies", Emmanuel Macron propose la création d'une communauté politique européenne qui pourrait, dit-il, accueillir l'Ukraine et d'autres "nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs ".

Les dirigeants français et allemand se sont aussi rendus au pied de la Porte de Brandebourg à Berlin, symbole de la Guerre Froide puisque le Mur de Berlin passait aussi à cet endroit, pour déclarer à nouveau leur solidarité avec l’Ukraine.

Certains des membres du public venus sur place arboraient les couleurs de l’Ukraine.