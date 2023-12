Ligue Europa : six sur six pour le Bayer Leverkusen

Tout roule pour le Bayer Leverkusen.

Alors que Xabi Alsono a laissé la plupart de ses titulaires au repos, le leader de la Bundesliga s'est tout de même imposé 5-1 face aux Norvégiens de Molde dans le groupe H, avec notamment un but d'Edmond Tapsoba.

C'est la sixième victoire en six matchs de poule pour le Bayer, qui semble toujours inarrêtable. Pour l'entraîneur Xabi Alonso, même la Coupe d'Afrique des Nations, qui le privera de quatre ou cinq joueurs, ne posera pas de problème pour son effectif :

"S'il est vrai que nous allons perdre quelques joueurs, mais nous avons vu ce soir que nous avons quand même les moyens de faire tourner notre effectif. Je n'ai pas le temps de me lamenter. J'accepte la situation. Et je sais que nous avons assez de joueurs pour bâtir une équipe compétitive", estime le technicien espagnol.

Fribourg peut trembler

En revanche, Fribourg a passé une moins bonne soirée.

A Londres, les hommes de Christian Streich se sont inclinés 2-0 face à West Ham et devront se contenter de la deuxième place du groupe A.

La marche était trop haute pour Ritsu Doan et le SC Fribourg face à West Ham Image : Eddie Keogh/Getty Images

Dans les principales rencontres de la soirée, Brighton a battu Marseille 1-0 et termine en tête du groupe B. Finalistes de la Ligue Europa en 2022, les Rangers sont allés gagner 3-2 à Séville face au Betis et finissent premiers du groupe C. 3-2, c'est également sur ce score que Villarreal est allé face à Rennes pour terminer en tête du groupe F.

Les vainqueurs de poule en Ligue Europa sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale.

Les deuxièmes de groupe, eux, joueront en barrages face aux équipes qui ont terminé troisièmes de leur poule en Ligue des champions.

Ce qui signifie que pour accéder aux huitièmes de finale, Fribourg devra battre l'une des équipes suivantes : Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, AC Milan, Young Boys ou Shakhtar Donetsk.

Francfort passera par les barrages

En Ligue Europa Conférence, l'Eintracht Francfort s'est incliné 2-0 face à Aberdeen mais termine quand même deuxième de son groupe.

Ici, même principe que la Ligue Europa : en tant que deuxièmes de groupe, les Aigles passeront pour les barrages pour arracher un ticket en huitièmes de finale.

L'Eintracht s'était présentée en Ecosse avec une équipe remaniée Image : Andrew Milligan/PA Wire/empics/picture alliance

Un barrage face à un troisième de Ligue Europa, qui pourrait être l'Olympiakos, l'Ajax, le Betis, Sturm Graz, l'Union Saint-Gilloise, le Maccabi Haifa, le Servette ou encore Molde.

Le tirage au sort des huitièmes de finale ainsi que des barrages pour ces deux compétitions aura lieu lundi 18 décembre prochain.