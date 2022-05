L'Eintracht Francfort remporte la Ligue Europa

Après le nul 1-1 à l'issue du temps reglementaire et aux prolongations, il a fallu la séance des tirs au but pour départager les deux équipes . Et les Aigles de Francfort se sont montrés plus adroits. Ils ont concrétisé 5 tirs contre 4 pour les Rangers. Une victoire historique selon l'entraineur de Francfort Oliver Glasner :

"Nous avons gagné ce trophée aujourd'hui après 42 ans, et nous allons le présenter à tout le monde à Francfort", a déclaré Glasner après le match avant d'ajouter que cette victoire sera inoubliable dans sa carrière : "C'est le plus beau jour de ma carrière et probablement pour très longtemps."

Oliver Glasner coach de l'Eintracht Francfort

La solidité des Glasgow Rangers

Si l'Eintracht Francfort a soulevé son deuxième titre continental, la tâche n'a pas été si facile. Mené au score à la 57e minute par les Rangers grâce au but du Nigérian Joe Aribo, Santos Borré a permis à Francfort d'égaliser à vingt minutes de la fin de la rencontre. L'entraineur Oliver Glasner estime que ses joueurs ont fait preuve d'abnégation sans précédent : "Il est très difficile de jouer contre les Rangers, ils sont très physiques, ils font beaucoup de longues passes au-delà de notre chaîne de combinaison", fait-il savoir.

L'Eintracht Francfort en Ligue des Champions

A Séville, l'Eintracht Francfort a non seulement remporté son deuxième titre continental, mais il s'est aussi qualifié pour la Ligue des Champions, la saison prochaine. Une récompense pour les Aigles de Francfort qui n'ont pas pu se qualifier en Ligue des champions la saison dernière en raison de leur cinquième place au championnat allemand: "Nous avons été très déçus l'an dernier à peu près à la même époque, lorsque nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des champions", rappelle Oliver Glasner. "Un an plus tard, nous nous qualifions en obtenant un titre international", précise-t-il. L'Eintracht Francfort rejoint ainsi le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig pour la campagne de la Ligue des champions de la saison 2022/2023.