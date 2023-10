CAN 2023 : le Sénégal hérite du groupe de la mort

Fiacre Ndayiragije

13/10/2023 13 octobre 2023

A la CAN 2023 de football, le Sénégal sera opposé au Cameroun, à la Guinée et à la Gambie dans le groupe C. La Côte d'Ivoire affrontera notamment le Nigeria.