Ligue des Nations : l'Allemagne rattrapée par les Pays-Bas

À Gelsenkirchen, la Mannschaft, déjà éliminée de la course aux demi-finales et reléguée en Ligue B, voulait quand même faire bonne impression devant son public et clore en beauté une année 2018 compliquée. Et les Allemands ont bien démarré, avec un but de Timo Werner dès la 9ème minute de jeu, imité une dizaine de minutes plus tard par Leroy Sané.

Joachim Löw optimiste pour la suite

À 2-0, l'Allemagne était plutôt tranquille, d'autant plus qu'elle était vraiment dominatrice. Mais elle n'a pas réussi à mettre ce troisième but qui l'aurait mise à l'abri. Et en fin de rencontre, les Pays-Bas se sont réveillés, et ont tapé là où ça fait mal : c'est d'abord Quincy Promes qui a réduit la marque d'une superbe frappe (85è), avant que le capitaine Virgil van Dijk n'égalise sur corner dans les arrêts de jeu. Score final 2-2. Grâce à ce match nul, les Pays-Bas terminent en tête du groupe 1 de la Ligue A, avec le même nombre de points que la France (sept), mais une meilleure différence de buts (+4 contre 0). Tout comme les Suisses, les Portugais et les Anglais, les Néerlandais verront les demi-finales en juin prochain. Quant à l'Allemagne, elle est éliminée, mais le sélectionneur Joachim Löw veut croire à un nouveau départ :

"Je pense que nous nous sommes remis sur le droit chemin. L'année prochaine, nous aurons une bonne équipe qui sera forte et qui jouera bien au football."

Duel entre la Suède et la Russie

Ce soir, place aux derniers matchs de poule de cette Ligue des Nations, avec le Portugal, déjà qualifié pour les demi-finales, qui jouera une rencontre de gala contre la Pologne. Par ailleurs, à Solna, grosse affiche en Ligue B, un match pour la montée : la Suède (quatre points) affrontera la Russie (sept points). En cas de victoire des Suédois, tout pourrait se jouer à la différence de buts. Portugal-Pologne et Suède-Russie, deux rencontres qui débuteront à 19h45 en temps universel.

Le Ghana pour une deuxième victoire

Cet après-midi, il y aura deux rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Ghana. Tout à l'heure, début de la deuxième journée de la phase de poules. Dans le groupe A, le Ghana tentera de prendre le meilleur sur le Mali. Cette rencontre, qui se déroulera à Accra à partir de 15h30 TU, sera suivie de Cameroun-Algérie, qui débutera à 18h30 en temps universel.