L'asile en France pour éviter la prison

Une cour privée qui a rendu une décision sur la base d’une instruction politique. C’est entre autres le reproche que le collège d’avocats qui s’est constitué pour défendre Sébastien Ajavon fait à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon les avocats, la décision rendue par la Criet tranche avec toute justice. D'où l'espoir que l'un des avocats de Sébastien Ajavon, Me Marc Bensimhon place dans la demande d'asile déposée en France.

"Nous déposons une demande d’asile politique auprès de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) nous avons des conditions pour obtenir cet asile politique, donc nous ne sommes pas à priori inquiets par ce mandat d’arrêt international. Le deuxième élément est que nous avons formé dès ce matin la seule voie de recours qui est ouverte aux décisions rendues par la Criet, c'est-à-dire le pourvoi en cassation" explique l'avocat.

La France va-t-elle interpeler et extrader l’homme d’affaires ?

Pour le ministre béninois de la justice Sévérin Quenum c’est dans tous les cas ce que prévoit la loi d’autant que les faits reprochés à Sébastien Ajavon sont extrêmement graves. "On parle de 18 kg de cocaïne. Je crois que la justice a en ligne de mire de faire arrêter le cycle de la plaque tournante de la drogue qu’est devenu le Bénin donc en condamnant et en lassant son mandat d’arrêt c’est que la justice entend que sa décision soit exécutée " précise le ministre. Selon lui sur le plan juridique rien ne s’oppose à ce que la France exécute le mandat d’arrêt contre Sébastien Ajavon.

L'homme d'affaires qui fut par le passé en bonnes relations avec Patrice Talon avait lancé l’Union sociale libérale (USL) fin mars, son propre parti politique, en vue de la présidentielle de 2021. Pour rappel, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné l’opposant politique à 20 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA.