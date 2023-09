Lamine Zeine évoque des échanges entre Niamey et Paris

Alors que le bras de fer se poursuit entre Niamey et Paris sur le sort de l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté, dont le départ est toujours réclamé par les autoritaires militaires nigériennes, Ali Mahamane Lamine Zeine, a semblé calmé le jeu lundi (04.09) en assurant que des échanges sont en cours avec Paris pour permettre aux militaires Français de quitter le pays.

‘'Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui permettent (aux troupes françaises, ndlr) d'être sur notre territoire. Elles sont dans une position d'illégalité et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays'' a indiqué Zeine.

Pour sa part, Paris confirme le début des échanges sur le retrait de certains soldats. Selon une source du ministère de la défense, il se pose la question du maintien sur place de certaines forces de l'armée française. Cependant, pas de précisions sur les unités concernées parmi les 1.500 soldats français déployés au Niger pour y appuyer la lutte antijihadiste.

''On va arriver au retrait des troupes''

Paris discute avec Niamey du retrait d'une partie de ses effectifs et matériels militaires Image : AFP

La France excluait jusqu'ici un retrait militaire du Niger et le départ de son ambassadeur, malgré les injonctions des nouvelles autorités. Quelle issue à ce bras de fer entre Niamey et Paris ? Thierry Vircoulon , chercheur associé à l'Institut Français des relations Internationales (IFRI) pense "qu'à terme, on va arriver en effet au retrait des troupes et au départ de l'ambassadeur, ça va prendre un certain temps mais probablement c'est ce qui va se passer à la fin'', dit-il.

La France ne reconnait pas les autorités militaires qui ont renversé en juillet le président élu Mohamed Bazoum et elle tient pour illégitimes les mesures prises par ces militaires et refuse donc de s'y conformer. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a jusque-là affirmé que le retrait du contingent français du Niger n'était pas au programme.

Quelle stratégie de la France au Sahel ?

Thierry Vircoulon estime que la crise du Niger met la France dans une impasse sur sa stratégie au sahel.

‘'Apres cette situation au Niger, il n'y aura plus de stratégie française au Sahel. Ça sera terminé, l'armée française aura quitté le sahel et ce sera fini'' précise le chercheur.

Le weekend dernier, des milliers de manifestants étaient dans les rues de Niamey pour exiger le départ de l'armée française.