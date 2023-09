Les pharmacies du Niger doivent puiser dans leurs réserves

C'est une situation qui commençait à être intenable pour les structures impliquées dans la commande et la livraison des médicaments, selon le Dr. Moustapha Tahirou, Secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens du Niger, qui assure que depuis l'annonce des sanctions de la Cédéao, les pharmacies du pays n'ont pas été approvisionnées en médicaments.

Joint par la DW, celui-ci déclare que les pharmacies privées ont commencé à utiliser leurs stocks de sécurité :

"Bien sûr que l'on a des difficultés parce qu'il y avait deux voix d'approvisionnement, la voix aérienne et la voix maritime. Le maritime, c'est essentiellement avec le port de Cotonou et avec les mesures drastiques que la Cédéao nous a imposées, le port de Cotonou est fermé et les conteneurs en direction du Niger n'arrivent plus. Quant à la voix aérienne, il y a des dispositions particulières qui ont été prises par les militaires au pouvoir. Donc, il n’y a pratiquement pas aussi d'approvisionnement par la voie aérienne. Depuis le 26 juillet, date du coup d'Etat, il n’y a eu aucun approvisionnement en médicaments."

Les militaires assurent le ravitaillement des hôpitaux

Les militaires ont en effet mis la main sur la chaîne de distribution des médicaments qui passe par le contrôle du pouvoir exécutif, selon Dr, Tankari Abdoulaye, président de l'Ordre des médecins du Niger qui énumère quelques difficultés mineures, dit-il, concernant le traitement de certaines pathologies.

Abdel-Fatau Musah, commissaire de la Cédéao, espère une issue pacifique de la crise Image : Richard Eshun Nanaresh/AP/dpa/picture alliance

Selon lui, "on continue à travailler, il y a certaines ruptures de médicaments concernant certaines molécules de spécialité, en général, comme en cardiologie et en diabétologie mais les médecins arrivent à gérer les situations. Un patient ne peut pas aller dans un hôpital public et dire que pour manque de produits, il n'a pas été opéré. Cela n'est pas encore survenu ici. Je suis chirurgien, je suis tout le temps à l'hôpital, je vois comment on gère la situation. Il n’y a pas de difficultés de rupture totale."

Même si les hôpitaux du pays ont été épargnés des coupures d'électricité car ils utilisent des groupes électrogènes, des difficultés existent cependant à l'intérieur du pays, par exemple, où malgré l'annonce de la réouverture de l'espace aérien aux vols commerciaux, les militaires au pouvoir maintiennent la suspension des activités des organisations internationales et agences humanitaires de l’ONU dans des zones d'opérations militaires.

Téléconsultations

C’est le cas notamment de la région de Tillabéry dans le sud-ouest nigérien qui connait une recrudescence des activités des groupes jihadistes.

Les organisations humanitaires craignent une catastrophe humanitaire au Niger Image : AFP/Getty Images

Cet employé d’une ONG locale, qu'on appellera Rimka, travaille justement dans la zone de Tillabéry. Pour des raisons de sécurité, il ne peut plus rendre visite à ses patients. Il utilise son téléphone pour faire du suivi.

"On travaille plus par téléphone, par les appels téléphoniques pour mener nos activités surtout pour le suivi dans les zones d'insécurité où le gouvernement nous a interdit d'aller", explique-t-il.

La suspension des activités des ONG dans les zones d'opérations à des répercussions sur la santé des populations rurales qui vivent dans des localités qui manquent d'hôpitaux et de médecins qualifiés et où les difficultés d'approvisionnement en médicaments pourraient faire exploser les cas de maladies tropicales comme le paludisme.