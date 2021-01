Kamala Harris, la n°2 de Biden, cumule les "premières"

Info Matin 07.00 TU (21.01.2021)

Au menu, de la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris. Il sera aussi question de l'Alliance Sahel lancée il y a 3 ans. La plate-forme de coopération internationale a pour objectif la stabilisation et le développement global de la région… Et la perturbation du trafic liée à la situation sécuritaire en RCA empêche l’acheminement des produits de premières nécessités et l’aide humanitaire.