Soulagement après la reprise des exportations de céréales ukrainiennes

"Le navire Razoni a quitté le port d'Odessa à destination de celui de Tripoli au Liban. Il est attendu le 2 août à Istanbul. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées à Istanbul", a déclaré le ministère turc de la Défense.

La reprise des exportations ukrainiennes, sous supervision internationale, a été rendue possible grâce un accord signé le 22 juillet dernier à Istanbul entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie.

Un accord similaire signé simultanément garantit également à Moscou l'exportation de ses produits agricoles et engrais, malgré les sanctions occidentales.

Ces deux accords doivent permettre d'atténuer une crise alimentaire mondiale qui a vu les prix grimper dans plusieurs pays, en raison du blocage des ports ukrainiens par le conflit avec la Russie.

Image satellite du port d'Odessa

Satisfaction internationale et appel au respect de l'accord

L'Union européenne a salué le départ du navire, demandant en outre la "mise en œuvre totale" de l'accord.

"Il s'agit d'une première étape très importante et bienvenue. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre de l'ensemble de l'accord et la reprise des exportations ukrainiennes vers les clients du monde entier affectés par la crise alimentaire", a déclaré Peter Stano, le porte-parole du chef de la diplomatie européenne.

De son côté, le Secrétaire général de l’Onu, António Guterres, a indiqué, dans un communiqué, espérer “que ce sera le premier de nombreux navires commerciaux conformément à l'accord signé, et que cela apportera la stabilité et l'aide indispensables à la sécurité alimentaire mondiale, en particulier dans les contextes humanitaires les plus fragiles”.

"Les alliés de l'Otan soutiennent fermement la mise en œuvre intégrale de l'accord visant à atténuer la crise alimentaire mondiale causée par la guerre de la Russie en Ukraine", a souligné pour sa part le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, dans un message publié sur son compte Twitter. Celui-ci a également remercié la Turquie pour le "rôle central" joué dans la conclusion de cet accord.

Une journée de "soulagement", notamment pour l’Afrique

Ce premier chargement de céréales ukrainiennes est attendu ce mardi (02.08) à Istanbul où il doit être inspecté, avant de continuer vers sa destination. L'accord oblige, en effet, les navires et leur chargement à être inspectés à Istanbul, sous l'autorité du Centre de coordination conjointe (CCC), inauguré mercredi dernier (27.07).

Ce centre associe des représentants des deux belligérants, ainsi que de la Turquie et des Nations unies, représentées par l'amiral américain à la retraite Fred Kenney.

D'autres convois sont censés suivre ce premier départ en respectant "le couloir (maritime) et les formalités convenues", selon le ministère turc de la Défense.

Côté russe, l’on juge “très positif“ ce premier convoi. Pour le voisin ukrainien, il s’agit d’une "journée de soulagement pour le monde, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique", a affirmé sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.