Vers un potentiel envoi de contingents béninois en Haïti

L'annonce a été faite le 26 février par l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield. Annonce lors d'une conférence de presse à la 46e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, la Communauté des Caraïbes. On parle de plus d'un millier de forces de sécurité que le Bénin envisage d'envoyer sur le sol haïtien. Le Bénin lui-même est confronté à des défis sécuritaires, dus au terrorisme qui sévit le long de sa frontière avec le Burkina Faso. Mais la situation en Haïti est beaucoup plus inquiétante et il faut aider le pays, disent beaucoup au Bénin.

Dépassé par les violences, le gouvernement haïtien a décrété dimanche l'état d'urgence dans la région de Port-au-Prince Image : Ralph Tedy Erol/REUTERS

Port-au-Prince paralysée par les attaques de gangs

Sur place en Haïti, gangs et groupes armés n'hésitent pas à tirer en plein cœur de la capitale. Le pays fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire, depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, avec un processus politique complètement dans l'impasse. C'est pourquoi Joèl Atayi-Guèdègbé, acteur de la société civile et expert en gouvernance, est favorable à une aide béninoise.

Le Bénin ne saurait en être indifférent, surtout au regard des liens historiques existant entre les deux pays "notamment à travers la figure emblématique du général Toussaint Louverture, qui est d'origine béninoise. Dans le cadre de solidarité et de mise en place d'une unité d'intervention et de formation se mettant en place à Haïti, j'imagine que le Bénin a pu être sollicité au vue de son expertise, au vue de ses liens historiques avec Haïti", explique l'acteur de la société civile.

Les liens entre le Bénin et Haïti sont anciens

Beaucoup d'Haïtiens sont des descendants d'esclaves, notamment venus du Bénin. Ce qui fait dire aussi à David Morgan que Cotonou doit apporter son aide. Le consultant en géopolitique estime même que cela ne peut que renforcer les relations bilatérales.

"Ce soutien, en plus de son objectif qui vise à renforcer le maintien de la paix et de la sécurité en Haïti, pourrait avoir des bénéfices économiques et aussi stratégiques pour ce qui est du renforcement de la coopération entre le Bénin et Haïti les années et les mois à venir."

Ce ne serait pas la première fois que le Bénin interviendrait sur le plan sécuritaire en Haïti. Des forces béninoises de sécurité ont plusieurs fois participé à des missions de formation et de stabilisation.

Il faut donc que cela se fasse, insiste Joël Atayi-Guèdégbé. "Il est vrai que le Bénin a fait rentrer du Mali ses unités de police constituées, maintenant il ne va pas se dérober dans la mesure où, par le passé, d'une manière générale, le Bénin n'a pas été moins contributeur estimé aux missions de paix ou de sécurisation des Nations unies, notamment en Côte d'Ivoire, en RDC et j'en passe."

Les autorités béninoises ne confirment pas officiellement le départ des soldats. Mais d'après des sources bien informées, les hauts responsables de l'état-major des armées, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, travaillent minutieusement sur le projet en vue de sa concrétisation très prochaine.