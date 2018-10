Eddy Munyaneza filme les violences au Burundi

Rafiki : le film Kenyan qui parle d’homosexualité

Cette semaine nous consacrons une grande partie de cette émission à l’homosexualité en Afrique avec le film kenyan "Rafiki" projeté cette semaine dans un cinéma de la capitale Nairobi. L’homosexualité reste encore très mal acceptée dans la majorité des pays du continent. Et juste après nous allons danser au rythme de l’afro trap avec MHD qui n’aurait "plus envie de rien, plus envie de musique".