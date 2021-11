Les drones armés : des appareils très efficaces

C’est devenu un fait banal : la plupart des armées ont depuis quelques années, recours à ces armes de guerre. L’armée américaine a beaucoup utilisé ces drones armés en Afghanistan contre les insurgés talibans. Elle continue de les utiliser, notamment en Irak ou en Somalie, contre les islamistes shebabs.

Au Sahel, l’armée française a souvent recours à ces drones armés pour frapper des cibles. Plusieurs responsables djihadistes ont ainsi été tués grâce à ces appareils.

Lire aussi →Un général allemand préconise le recours aux drones armés au Sahel

Minimiser les pertes

Des armes qui permettent aux armées de minimiser les pertes selon Didier Simba, expert en sécurité.

"Pour les militaires, cela permet de réduire les risques de pertes en vies humaines. Avant lorsque les militaires allaient sur le terrain, il y avait des risques de perdre des hommes. Dans le pire des cas, on peut perdre le drone. Mais, on peut le réparer ou en fabriquer un autre. Le gros avantage c'est de réduire les risques de pertes en vies humaines'', dit l'expert.

Drone armé français au Niger

Pour Solène Jomier chercheuse au Grip, le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, "Les drones armés permettent de conduire des frappes qu'on n'était pas capable de mener il y a une vingtaine d'années. Ce sont des outils qui sont capable d'atteindre des cibles avec précision et sans forcément engager des unités au sol. Ces drones sont capable aussi de voler pendant plusieurs dizaines d'heures sans interruption et sans ravitaillement et peuvent être déployés sur le terrain rapidement''.

Lire aussi →Mali : l’Allemagne va-t-elle utiliser des drones armés ?

Pour la chercheuse, Gesine Weber, du German Marshall Fund à Paris, l'usage du drone armé s'impose dans des théâtres d'opération comme au Mali.

''Quand on voit une situation comme au Mali, dans la lutte contre le terrorisme, je pense qu'il faut être bien préparer pour l'usage des drones armés. Il ne faut pas sous estimer la vitesse du drone comparé à l'hélicoptère. Pour bien protéger les soldats, je pense que c'est important de disposer de drones armés'', estime Gesine Weber.

L'armée afghane a beaucoup utilisé des drones armés contre les talibans

La France possède une base sur l’aéroport de Niamey d’où décollent des avions de chasse et des drones armés. Les Etats-Unis disposent aussi d'une base de drones à Agadez dans la lutte mais ce sont des drones qui servent au renseignement.

Lire aussi →Des soldats allemands pris pour cibles au Mali

Victimes collatérales

L'usage intensif des drones armés fait aussi souvent des victimes parmi les populations civiles.

"Les drones ne sont pas précis. Ils peuvent servir à l'élimination d'une cible comme les gros bandits. Comme en Afghanistan par exemple. Mais, ils provoquent souvent des dommages collatéraux'', estime Didier Simba, expert en sécurité.

Soldat français avec un drone armé au Niger

Selon le Bureau d’investigation des journalistes (BIJ) et l’ONG Aiwar qui s’intéresse aux conflits dans le monde, plus de 2.000 civils auraient été tués dans des frappes de drones américains en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, en Irak, au Yémen et en Somalie ces quinze dernières années.

L’origine du drone remonte à la Première Guerre mondiale quand l'armée britannique a utilisé un avion sans pilote commandé à distance au moyen des ondes TSF.

L’utilisation de drones n’est cependant plus l’exclusivité des armées régulières. Des groupes non étatiques comme le Hezbollah ou l’Etat islamique auraient aussi recours à ce type d’armement.

Lire aussi →Le déploiement des drones armés au Niger suscite des inquiétudes