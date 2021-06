Mali : l’Allemagne va-t-elle utiliser des drones armés ?

Le recours aux drones armés par la Bundeswehr au Mali se pose dans le débat politique alors que l’Allemagne connaîtra dans quelques mois son nouveau dirigeant, en remplacement de la chancelière Angela Merkel. La classe politique allemande affiche sa division sur l’utilisation des drones armés au Mali alors que des soldats allemands ont été la cible la semaine dernière au Mali d’un attentat-suicide.

Vendredi (25.06), 12 Casques bleus allemands de la Minusma ont été blessés dans l’explosion d’une voiture piégée. C’était la première fois que le contingent allemand subit une telle attaque. Elle avait une fois de plus amené la classe politique allemande à s’interroger sur la présence militaire allemande au Mali.

Certains conservateurs de la CDU, le parti de la chancelière Angela Merkel, sont favorables à l'armement des drones au Mali. Tout comme d’ailleurs une partie des sociaux-démocrates du SPD, les libéraux et l'extrême droite. Quant aux Verts, ils y sont farouchement opposés.

Gesine Weber, chercheuse au German Marshall Fund of the United States à Paris, trouve étonnant que l'Allemagne n'ait pas de position claire sur la question des drones. "Le débat des drones en Allemagne, ce n’est pas encore fini et surtout la question des drones armés", constate la chercheuse.

L’Allemagne n'utilise que les drones de reconnaissance pour des missions de surveillance. La France, présente au Sahel à travers l’opération Barkhane, dispose de drones armés.

Selon la chercheuse au German Marshall Fund, c’est au sein de la commission de défense au Bundestag, le Parlement allemand, que la classe politique affiche sa division au sujet de l’utilisation des drones armés.

Un débat s’est posé au sujet du retrait des troupes allemandes du Mali en plein retrait de la Bundeswehr d’Afghanistan. "Du point de vue stratégique et aussi du point de vue européen et international, un retrait des troupes, c’est un peu compliqué", estime Gesine Weber. La chercheuse ajoute qu’il est important de rester sur place avant une décision collective de changement de stratégie. Elle estime qu’il n’y aurait pas de retrait précipité du Mali peu importe le candidat qui sera élu chancelier à l’issue des législatives de septembre.

L’Allemagne dispose de près de 900 soldats dans le cadre de la Minusma et de la mission de formation de l’EUTM au Mali. Cette mission passera sous commandement allemand en juillet. En mai dernier, le Bundestag a prolongé d’un an le mandat allemand au sein de la mission des Nations unies au Mali (Minusma). Les parlementaires ont aussi autorisé l’envoi de 200 soldats supplémentaires.

