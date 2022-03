"Nos populations ont assez souffert du terrorisme"

"Les transitions politiques et la lutte contre l’extrémisme violent en Afrique" sera le thème d’une conférence des chefs d’Etat africains prévue le 21 avril 2022 à Lomé.

En prélude à cette conférence, le Togo a réuni plusieurs experts africains de différents domaines, le week-end dernier, dans le cadre d’un colloque international.

(Re)lire aussi → Une coalition met en garde contre l’EI en Afrique

Ils ont réfléchi et partagé leurs expériences sur l’évolution des dynamiques sécuritaires dans le temps en Afrique de l’Ouest, les forces et faiblesses des différentes approches adoptées par les pays et les organisations internationales pour faire face aux menaces liées au terrorisme, l’imbrication des défis politiques de gouvernance et ceux sécuritaires dans le contexte de la lutte anti-terroriste.

Écouter l'audio 02:01 Ecoutez l’interview de Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères

(Re)lire aussi → Le narcoterrorisme, une nouvelle source de déstabilisation en Afrique de l'Ouest?

Les participants ont fait des propositions pour une meilleure action efficace, efficiente et coordonnée pour protéger les Etats et les populations civiles des actes de violence et de terrorisme, ainsi qu’une approche réaliste de la gestion des transitions politiques dans un espace structurellement sous menace.

Robert Dussey, ministre togolais des affaires étrangères revient sur les enjeux de ces rencontres.

Cliquez sur l'audio pour écouter l'interview