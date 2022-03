Le G5 Sahel a été créé par cinq États du Sahel pour mener des actions de développement et de sécurité.

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité. Il a été créé par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Retrouvez ici une compilation des productions de la DW sur le G5 Sahel.