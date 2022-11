Face-à-face entre Joe Biden et Xi Jinping

Avant même la rencontre, Xi Jinping a constaté que "les relations entre la Chine et les États-Unis sont dans une situation telle" qu’elles préoccupent Pékin. Selon lui, cette situation "n'est pas dans l'intérêt fondamental [des] deux pays et [des] deux peuples, et ce n'est pas ce que la communauté internationale attend" d’eux.

"Le monde est assez grand"

Le président chinois propose donc de "tracer la bonne voie" pour une amélioration des relations bilatérales à venir entre la Chine et les Etats-Unis. Pour Xi Jinping, le monde est "assez grand" pour que les deux superpuissances puissent prospérer.

Après l’entretien, Joe Biden a estimé qu’il serait impossible de régler toutes les dissensions, mais qu’il "ne faut pas de nouvelle Guerre froide".

D’ailleurs le président américain assure que son homologue et lui "se compren[nent]".

La Chine est en pleine expansion commerciale

Rivalité commerciale

L’un des dossiers les plus importants entre les Etats-Unis et la Chine, c’est leur rivalité. La puissance économique et géostratégique de Pékin a beaucoup cru sous Xi Jinping qui remet en cause l’hégémonie commerciale américaine. Joe Biden a indiqué que les Etats-Unis allaient opposer "une concurrence vigoureuse" à la Chine de Xi Jinping.

L’Ukraine, la Covid, Taïwan et la Corée du Nord

L’un des grands points de dissension entre la Chine et les Etats-Unis, c’est le refus de Pékin de condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Bien plus, le président chinois continue de frayer avec Vladimir Poutine, mis au ban par les Occidentaux.

La pandémie deCovid-19, qui a démarré en Chine, a elle aussi engendré des tensions quant à sa gestion et parce qu’elle a déstabilisé les chaînes d’approvisionnement au niveau mondial.

La Covid-19 a bouleversé les échanges commerciaux mondiaux

Par ailleurs, le président américain dénonce les "actions agressives" de la Chine vis-à-vis de Taïwan. Ce à quoi Xi répond que les Etats-Unis ne doivent pas s’immiscer dans la politique de Pékin.

Pour Xi Jinping, "la question de Taïwan est au cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine, le socle de la fondation politique des relations sino-américaines, et la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines".

Le chef de la Maison blanche a en tout cas déclaré qu’il "ne pense pas qu'il y a une tentative imminente de la part de la Chine d'envahir Taïwan"

Joe Biden exhorte son homologue chinois à encourager la Corée du Nord à se montrer "responsable". Il se dit "confiant" que la Chine "ne cherche pas une escalade" de la part de son allié la Corée du Nord, dont les tirs de missiles font craindre un essai nucléaire.

Ne pas recourir au nucléaire

D’ailleurs les deux dirigeants sont d’accord sur le fait de renoncer à recourir à l’arme atomique.

Depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison blanche, les deux dirigeants s’étaient entretenus par téléphone ou vidéo à cinq reprises, mais ils ne s’étaient encore jamais rencontrés.

Avant leur entretien, un conseiller de Joe Biden avait estimé qu’il était nécessaire de tracer des "lignes rouges" avec Pékin, afin de disposer de "garde-fous" qui permettent d’éviter un conflit.

Les deux présidents ont finalement décidé de relancer leur coopération sur des "défis transnationaux" tels que le changement climatique.