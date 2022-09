"Les intérêts de la Russie et de la Chine convergent" (Jean-Sylvestre Mongrenier)

Le président chinois est disposé à travailler avec la Russie "pour assumer sa responsabilité de grande puissance". C'est ce qu'a affirmé Xi Jinping lors de sa première rencontre bilatérale avec son homologue russe, Vladimir Poutine, depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les deux hommes se sont entretenus jeudi après-midi [15.09.22] en amont d'un sommet régional en Ouzbékistan. Leur objectif est d'afficher leur cohésion face à l’Europe et aux Etats-Unis. Vladimir Poutine a pour son part regretté, lors de l’entretien, les tentatives occidentales de mettre en place un "monde unipolaire".

Pour en savoir davantage sur les enjeux de cette rencontre, Sandrine Blanchard a joint Jean-Sylvestre Mongrenier. Elle a demandé à ce chercheur de l’Institut Thomas More, spécialiste des relations entre l’Europe et la Russie, si les intérêts de la Russie et de la Chine étaient les mêmes.

