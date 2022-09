Un livre à charge contre Vladimir Poutine

L'ancien ministre centrafricain de la Communication et de la réconciliation nationale, Adrien Poussou, fustige "la dangerosité et la vacuité de la stratégie militariste de Poutine sur le continent ainsi que la tendance des Africains à épouser les querelles de circonstances de certains acteurs occidentaux."

Selon l’auteur, "Vladimir Poutine, persuadé d'être l'homme le plus puissant de la planète, a jeté son dévolu sur l'Afrique."

L’ancien ministre centrafricain "dresse un véritable réquisitoire contre l'incapacité de Paris à changer son logiciel sur l'Afrique, resté figé dans les rapports fixés par le Code noir : de maîtres à esclaves."

Retrouvez ici l'interview d'Adrien Poussou par Eric Topona

DW: Adrien Poussou, bonjour.

Adrien Poussou: bonjour Monsieur Topona.

DW: "L'Afrique n'a pas besoin de Poutine". C'est le titre de votre récent ouvrage. Pour l'avez-vous écrit ?

Adrien Poussou: La thèse que je défends dans cet ouvrage tranche singulièrement avec la propagande de Wagner et contredit également les discours officiels de Poutine.

Les visées russes en Afrique ne seraient-elles pas si désintéressées ? C'est la thèse défendue par le Centrafricain Adrien Poussou

En tout cas, j'essaie de faire la démonstration. Les seules conséquences des agissements de la françafrique ou la volonté affichée de Poutinede placer ses pions sur le continent, ni sa détestation de l'occident ne suffisent à justifier cette stratégie en Afrique. Pour moi, c'est l'appât du gain qui a amené le chef absolu du Kremlin sur des terres africaines qui lui sont totalement inconnues.

DW: Vous écrivez justement que "Vladimir Poutine, persuadé d'être l'homme le plus puissant de la planète", a jeté "son dévolu" sur l'Afrique...

Adrien Poussou: Depuis 2017, le cours de l'or est à son plus haut niveau et enregistre une hausse continue. Je ne voudrais pas ici vous faire offense en vous demandant si vous connaissez le Carbonado​, qui est le dimant noir dont la formation, selon les scientifiques, est due à des tombés de meteorites, il y a plus de 2 milliards d'années. Ces diamants-là, on les retrouve au Brésil et en RCA.

"La fin de Poutine est proche" (Adrien Poussou)

Et où? Dans le centre du pays où sont déployés les mercenaires de Wagner. Le dernier diamant noir connu à ce jour est denommé Enigma a été vendu en février dernier à plus de 5 millions de dollars. Voilà, pour moi, ce qui amène Poutine sur le continent africain.

DW: Pourtant, beaucoup d'analystes africains soutiennent l'invasion de l'Ukraine par la Russie, car, estiment-ils, la sécurité de la Russie serait menacée.

Adrien Poussou: Voyez-vous, il pouvait obtenir ce qu'il demande, c'est -à -dire la sécurité de la Russie, sans pour autant attaquer l'Ukraine. Et l'attaque, l'invasion de l'Ukraine par la Russie me rappelle, moi, l'invasion du Koweït​ par Saddam Hussein​. Pour moi, c'est presque la fin de Poutine à ce jour. Il montre ses muscles, il pense qu'il est l'homme le plus fort de la planète. Mais, sa fin est proche.​​​

Cliquez sur la photo (ci-dessus), pour écouter l'intégralité de l'interview.