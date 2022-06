Macky Sall se dit "rassuré" après sa rencontre avec Poutine

Le président sénégalais, Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a rencontré ce vendredi 3 juin, à Sotchi, dans le sud de la Russie, le président Vladimir Poutine.

Macky Sall a notamment plaidé en faveur du déblocage des stocks de céréales et d’engrais qui ne peuvent pas quitter l’Ukraine et dont l’immobilisation affecte en particulier les pays africains.

Les échanges entre Macky Sall -qui était accompagné du chef de la Commission de l'Union africaine- et Vladimir Poutine ont duré une dizaine de minutes. A Sotchi, le président en exercice de l’Union africaine, a d'abord rappelé à son interlocuteur russe que la plupart des pays du continent subissaient les conséquences de l'offensive contre l'Ukraine, alors que la plupart de ces pays ont évité de condamner la Russie lors de deux votes à l'ONU.

"Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains ont évité de condamner la Russie. Il y a une bonne partie de l'humanité qui, en réalité, est très attentive à ce qui se passe. C'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que ces pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique", a affirmé Macky Sall devant le président Poutine.

Le secteur alimentaire hors sanctions

Macky Sall a aussi demandé à ce que le secteur alimentaire ne soit plus affecté par les sanctions occidentales imposées à la Russie.

"Nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie et surtout au blé et aux engrais alors que notre agriculture est déjà déficitaire", a-t-il expliqué. "Cela crée de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Il faut que nous travaillons ensemble pour que tout ce qui concerne le volet alimentaire soit hors des sanctions".

L’Union européenne a déjà précisé que les sanctions européennes ne touchent pas les exportations de céréales mais que celles imposées à plusieurs banques russes rendent plus difficiles les transactions. L'ONU craint pour sa part une crise alimentaire aigüe, surtout en Afrique où plusieurs pays sont de grands importateurs de blé d'Ukraine ou de Russie, d'autant plus qu'aucun navire ne peut sortir des ports d'Ukraine en raison du conflit.

Poutine vante la bonne coopération avec l'Afrique

Quant à Vladimir Poutine, il a surtout insisté sur le soutien apporté par Moscou aux pays africains pour se libérer de l’influence des anciens pays colonisateurs. Il a aussi vanté la bonne coopération entre son pays et le continent. Sur le volet alimentaire, Macky Sall indique qu'il aurait évoqué "plusieurs moyens de faciliter l'exportation, soit par le port d'Odessa", qui doit être déminé, soit "par le port de Marioupol", qui a récemment repris du service avec la conquête de la ville par Moscou, ou encore "par le Danube" ou "la Biélorussie".

"Nous sommes à une nouvelle étape du développement de nos relations avec les pays africains", a dit Vladimir Poutine. "Je dois dire que cela a un certain résultat positif. Le chiffre d'affaires de nos échanges commerciaux augmente. Dans les premiers mois de cette année, il a augmenté de plus de 34 %. Nous nous efforçons de développer des liens humanitaires avec les pays africains et nous ferons de notre mieux pour que ce processus prenne de l'ampleur ".

Macky Sall a transmis à Vladimir Poutine les préoccupations du continent. Reste maintenant à savoir si elles seront prises en compte par le président russe.