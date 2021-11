CDM 2022 (Q) : La RDC, le Mali et le Ghana verront les barrages

Ce week-end sportif a notamment été rythmé par le football, avec les dernières rencontres qualificatives pour le prochain Mondial, qui aura lieu au Qatar en décembre 2022. En Afrique, on connaît déjà en partie le nom des équipes qualifiées pour les barrages.

C'est le cas du Mali. Un but de Kalifa Coulibaly à permis aux Aigles de battre l'Ouganda 1-0 et de finir en tête du groupe E avec 16 points (cinq victoires et une défaite).

C'est le cas également de l'Égypte. Les Pharaons qui sont qualifiés à une journée de la fin malgré leur match nul 2-2 en Angola.

16 points sur 18 possibles, zéro but encaissé : il faudra se lever tôt pour faire chuter les Aigles du Mali

L'Afrique du Sud peut s'en vouloir

Autre équipe qui disputera les barrages : le Ghana. Les Black Stars qui se sont imposés 1-0 face à l'Afrique du Sud grâce à un pénalty signé André Ayew. Élimination cruelle pour les Bafana Bafana qui terminent avec le même nombre de points que le Ghana (13), la même différence de buts (+4) mais qui terminent quand même deuxièmes du groupe G en raison d'une moins bonne attaque que les Black Stars.

Sinon, dans le groupe H, le Sénégal, déjà qualifié, a assuré l'essentiel en battant le Congo-Brazzaville 2-0, doublé signé Ismaïla Sarr.

Les Congolais ravis par la prestation des Léopards

Dans le groupe J, la RDC a battu le Bénin 2-0 au stade des Martyrs de Kinshasa et verra donc également les barrages. Dans les rues de la capitale congolaise, les scènes de liesse n'ont pas manqué. Sur place, Wendy Bashi a collecté quelques sons après la rencontre.

"C'était prévisible, parce que nous étions décidé, que ce soit notre pays, nos joueurs ou encore notre staff. Tout le monde était déterminé à gagner cette rencontre. L'espoir était là."

"Etant patriote, c'était une journée spéciale pour nous parce que nous sommes à deux pas, nous y sommes presque. La motivation est là, l'équipe est soutenue. Le gouvernement ne lésine pas avec les moyens, qu'ils soient psychiques, moraux ou financiers. On est en droit d'espérer une qualification en Coupe du monde. Tant qu'on vit, on peut espérer."

"Personnellement, j'étais confiant, et j'étais sûr qu'on allait gagner. C'est désormais chose faite : on a gagné. La dernière étape, c'est de gagner nos matchs de barrage, aller-retour, et une fois ces matchs gagnés, nous irons au Qatar !"

"Étant donné que nous même les Congolais nous étions tous confiants vis à vis de nos joueurs et de notre équipe nationale, nous avions la foi que nous allions gagner. Comme nos autorités soutiennent à 100% notre équipe, l'espoir est permis ! Nous attendons le prochain match de barrage. Depuis hier déjà, la population congolaise savait que nous allions gagner et comme les autorités nous ont soutenus, la victoire était certaine."

On connaît donc une partie des barragistes. Pour connaître les derniers d'entre eux, il faudra néanmoins attendre mardi. En effet, ce lundi, les rencontres qui se disputeront ne peuvent plus avoir d'incidence sur les premières places. A 13h TU, le Kenya recevra le Rwanda, tandis que le Togo évoluera face à la Namibie. A 16h, toujours en temps universel, le Niger accueillera Djibouti, tandis que la Guinée-Bissau sera opposée au Soudan.

La Serbie sur le fil

En Europe, on dispute également les dernières rencontres qualificatives à la Coupe du monde 2022. Et là aussi, le verdict est tombé dans certains groupes.

C'est notamment le cas dans la poule A, où la Serbie est allée gagner 2-1 sur la pelouse du Portugal dans les arrêts de jeu grâce à un but d'Aleksander Mitrovic. Les Serbes iront donc au Qatar en décembre 2022, tandis que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers devront passer par les barrages.

Autre équipe qualifiée ce week-end, l'Espagne, qui termine en tête de son groupe B, après avoir battu la Suède 1-0 (but d'Alvaro Morata). La Suède qui passera également par les barrages.

Ça passe également pour la Croatie. Les finalistes du dernier Mondial ont battu la Russie 1-0 et finissent en tête du groupe C.

De son côté, la Belgique a validé son ticket en battant l'Estonie 3-1.

Enfin, la France sera également de la partie. Les Bleus qui se sont qualifiés de fort belle manière vendredi en battant le Kazakhstan 8-0.

Flick impressionné par sa Mannschaft

Déjà qualifiée, l'Allemagne s'est imposée hier soir en Arménie. Victoire 4-1 de la Mannschaft, grâce à un doublé d'Ilkay Gündogan, un but de Kai Havertz et un autre de Jonas Hofmann. Septième victoire en sept matchs pour le sélectionneur Hansi Flick, qui est plus impressionné par la manière que par le résultat :

"Ce qui est important pour moi, ce n'est pas seulement de jouer de manière efficace, mais la façon de jouer aussi. Je sais qu'il y a des choses qui vont s'améliorer avec le temps, mais ce qui est agréable à voir, c'est l'atmosphère au sein de l'équipe. Les joueurs sont contents d'être les uns avec les autres, je pense que cela se voit bien sur le terrain, ils jouent les uns pour les autres, et cela nous importe beaucoup, à mon staff et moi. Je tire mon chapeau à l'équipe pour ce qu'elle a réalisé au cours de ses dernières sorties. Il s'agit certes d'un nouveau départ, mais je suis content de voir une telle conviction et une telle intensité quand elle joue."

L'Allemagne qui pour rappel, a été la première nation à se qualifier pour cette Coupe du monde, qui aura lieu donc au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.