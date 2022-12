CDM 2022 : Toute l'Afrique est unie derrière le Maroc

Le Sénégal ayant été éliminé par l'Angleterre, il ne reste plus qu'une seule équipe africaine en huitièmes de finale : le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont terminé premiers de leur groupe devant des cadors comme la Croatie et la Belgique, qu'ils ont d'ailleurs battu 2-0. Une performance historique, puisque depuis le Nigeria en 1998, jamais une équipe africaine n'avait terminée en tête de sa poule.

Pour son huitième de finale face à son voisin espagnol, le Maroc sera soutenu par une masse de supporters venus tout droit du royaume chérifien mais aussi de pays européens où la diaspora marocaine est importante (France, Allemagne, Pays-Bas). Ils pourront aussi compter sur le soutien massif de tout le continent africain et ce malgré les différences qui opposent souvent l'Afrique du Nord à l'Afrique sub-saharienne.

"Je suis Egyptien, mais je suis ici pour soutenir le Maroc", affirme Gamal à la DW. L'homme rencontré aux alentours de Souf Waqif, l'un des points névralgiques de la capitale Doha explique que "le Maroc est le dernier pays arabe en lice, mais c'est aussi le dernier pays africain."

Un pour tous, et tous pour l'Afrique

Généralement en Europe, dès qu'une équipe nationale est éliminée, ses supporters suivent le reste du tournoi de manière relativement passive, s'intéressant plus à l'issue de la compétition qu'aux performances d'une autre équipe européenne. Ils leur arrivent même de se rabattre sur une équipe d'une autre confédération comme l'Argentine ou le Brésil.

En Afrique, la donne est différente. Si les fans d'un pays africain soutiennent en premier lieu leur équipe, il n'est pas rare de les entendre dire qu'ils soutiennent tous les pays africains. Mahmoud, restaurateur égyptien résidant au Qatar venu assister au choc entre l'Angleterre et le Sénégal dimanche soir, était là pour soutenir les Lions de la Teranga.

Mahmoud pourrait l'avoir mauvaise, lui qui a vu le Sénégal briser les rêves de l'Egypte, en finale de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) puis lors des barrages qualificatifs à la Coupe du monde mais il n'en est rien. "Ils jouent pour nous. C'est pour nous, les Africains, qu'ils sont sur la pelouse".

Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, est l'homme de la situation

Le Sénégal n'a pas réussi à réitérer son exploit de 2002, où l'équipe avait atteint les quarts de finale. Forcément, les supporters sénégalais étaient déçus de cette défaite sèche face à l'Angleterre. Mais malgré la déception, le tournoi n'est pas fini pour les fans des Lions de la Teranga qui ont maintenant une nouvelle mission.

"Maintenant, nous allons soutenir le Maroc jusqu'au bout. Tout le Sénégal, toute l'Afrique est derrière le Maroc", a affirmé Bintou, membre du 12è Gainde (12è joueur en wolof, groupe officiel des supporters du Sénégal), à la DW. "C'est notre dernière équipe dans le tournoi. Nous espérons qu'ils iront en finale."

Messages de fraternité

Jusqu'à la rencontre face à l'Espagne, de nombreux fans marocains vont mettre l'ambiance dans les rues de Doha. Des fans du Mountakhab qui seront accompagnés par des Sénégalais, des Camerounais, des Tunisiens ou encore des Ghanéens encore présents sur place car résidents au Qatar.

Sans oublier d'autres supporters dont l'équipe nationale n'est pas présente au Mondial, comme les Algériens. La situation diplomatique est actuellement très tendue entre le Maroc et l'Algérie, notamment en raison de la question du Sahara Occidental (l'Algérie soutient l'indépendance du Sahara occidental, le Maroc ne veut pas en entendre parler) au point de voir la télévision publique algérienne bouder les bons résultats de son voisin.

Après une victoire face à la Belgique puis face au Canada, l'heure d'un succès face à l'Espagne pour les Lions de l'Atlas ?

Mais de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des Algériens dans des cafés en train de célébrer le succès des Lions de l'Atlas face aux Diables Rouges notamment. Sur Twitter, Facebook et autres plateformes, nombreux ont été les messages de soutien des utilisateurs africains pour toutes les nations africaines durant ce Mondial. On est bien loin des querelles et des tensions entre les Etats. Les citoyens ne sont focalisés que sur une chose : voir l'Afrique briller, quel que soit le pays qui va le plus loin dans ce Mondial.

Le Maroc est en mission

"Nous, l'Afrique" : ce mot d'ordre se retrouve aussi bien dans la bouche des supporters que dans celle de ceux qui sont au plus près du terrain. "Nous aussi, nous sommes Africains, donc comme le Sénégal, le Ghana, le Maroc et la Tunisie, nous espérons faire flotter haut le drapeau du football africain", avait déclaré Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, avant le dernier match de poule contre le Canada.

Le Maroc souhaite réussir pour lui-même mais aussi pour faire briller le continent. "Souvent, le football africain a été décrit comme médiocre, pas aussi bon qu'ailleurs, mais durant cette Coupe du monde, je pense que nous avons montré que nous pouvions donner du fil à retordre à n'importe qui", a insisté Walid Regragui.

"Nous parlons d'équipes européennes, d'équipes sud-américaines, et j'espère qu'à l'avenir, nous verrons plus de places pour les équipes africaines pour que pourquoi pas une équipe du continent soit championne du monde à l'avenir ?"

En attendant une victoire, l'Afrique cherche toujours à atteindre le dernier carré. Une victoire face à l'Espagne rapprocherait le Maroc de ce but qui anime tout le continent.