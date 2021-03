CAN : Le Malawi bat l'Ouganda et ira au Cameroun

Si l'on dit souvent que "nul n'est prophète en son pays", cette maxime ne s'appliquera sûrement pas à Richard Mbulu. Grâce au but de l'attaquant du club de Baroka, en première division sud-africaine, le Malawi a battu l'Ouganda 1-0 et s'empare de la deuxième place du groupe B. C'est la troisième fois de leur histoire que les "Flames" se qualifient pour la CAN, la première depuis 2010.

Dans ce même groupe B, le Burkina Faso a terminé sa campagne avec une victoire 1-0 sur le Soudan du Sud. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Bertrand Traoré.

Il reste donc cinq places à prendre pour la phase finale de cette 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cinq places qui se joueront aujourd'hui, lors des tous derniers matchs des qualifications.

Un choc République centrafricaine-Mauritanie

A Bangui, à partir de 13h TU, la République centrafricaine, dernière de son groupe E avec 4 points, a toujours la possibilité de se qualifier. Pour ce faire, les Fauves du Bas-Oubangui devront absolument battre la Mauritanie. Les Mourabitounes sont actuellement deuxièmes avec six points. Toujours dans ce groupe E, le Burundi a lui aussi toujours la possibilité de se qualifier, mais pour cela, il faudra battre le Maroc, dans une rencontre prévue à 19hTU.

Toujours à 13h TU, duel à distance entre l'Ethiopie et Madagascar dans le groupe K. Deuxièmes avec neuf points, les Ethiopiens évolueront en Côte d'Ivoire, tandis que les Malgaches, troisièmes avec sept points, recevront une équipe du Niger déjà éliminée.

Le Congo et le Bénin doivent faire attention

Dans le groupe I, le Congo-Brazzaville (deuxième avec 8 points) ne doit pas perdre en Guinée-Bissau, sous peine de se voir ravir sa place à la CAN.

Même chose pour le Bénin, en déplacement dans en Sierra Leone. Les Ecureuils sont pour l'instant deuxièmes de leur groupe L, et sont tout proches d'une deuxième qualification consécutive à la CAN.

Bénin et Congo-Brazzaville joueront leur avenir à partir de 16h TU.

Enfin ce soir, dans le groupe F, bataille à trois pour savoir qui va prendre la fameuse deuxième place derrière le Cameroun. Troisième avec cinq points, le Rwanda évoluera dans la tanière des Lions Indomptables, tandis que le Mozambique, dernier avec quatre points, accueillera le Cap-Vert, actuel deuxième de cette poule. Ces rencontres démarreront à 19h en temps universel.