CAN 2021 : le Sénégal et le Maroc en quarts de finale

A Bafoussam, les Lions se sont montrés très entreprenants face à des Requins Bleus qui se sont d'abord retrouvés à dix suite à l'expulsion de Patrick Andrade à la demi-heure de jeu, puis à neuf, suite à l'exclusion du gardien Vozinha après un choc tête contre tête avec Sadio Mané.

Mané, un but et un malaise

L'attaquant de Liverpool qui a d'ailleurs ouvert le score à la 63è minute de jeu d'une très belle frappe, avant de sortir après avoir été victime d'un malaise. En fin de rencontre, le Sénégal a scellé le sort de la rencontre grâce à Bamba Dieng. Score final 2-0 en faveur des Lions, pour la plus grande joie d'Aliou Cissé :

"Comme j'ai dit aux garcons depuis le début de la semaine, il fallait prendre ce match par le bon bout. C'est ce qu'on a fait pendant les vingt premières minutes, c'est ce qu'on a fait pendant presque toute la rencontre, c'est-à-dire pousser cette équipe capverdienne à la faute. C'est ce qu'on a réussi à faire", a déclaré le sélectionneur sénégalais. "A dix, ils ont joué de manière très défensive, cela a été plus difficile, parce qu'ils ont reculé davantage. A neuf, ils ont reculé encore plus. Il fallait donc se montrer patient. Finalement, Bamba (Dieng) a marqué ce but qui nous a libérés. Félicitations aux joueurs pour leur détermination".

En marge de la rencontre, Sadio Mané et le gardien Vozinha ont été transportés à l'hôpital pour des examens plus poussés. Les deux hommes vont bien.

Hakimi délivre le Maroc

Un peu plus tard dans la soirée, le Maroc s'est fait peur à Yaoundé. Menés 1-0 par le Malawi suite à une superbe frappe de Gabadinho Mhango, les Lions de l'Atlas ont fini par éteindre les Flames grâce à un but de Youssef En-Nesyri juste avant la mi-temps, puis grâce à un superbe coup franc signé Achraf Hakimi.

La Côte d'Ivoire suit son chemin

Victoire 2-1 du Maroc, qui affrontera en quarts le vainqueur de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte, le choc de ces huitièmes de finale. Auteurs d'un très bon parcours en phase de poules, avec notamment une victoire sans appel 3-1 face à l'Algérie, les Eléphants font désormais partie des potentiels vainqueurs à la victoire finale. Un statut qui laisse le sélectionneur Patrice Beaumelle de marbre :

"Ce statut d'outsider me va très bien, nous va très bien. En fait, c'est vous, les journalistes, qui mettez des places à chaque équipe selon les performances ; nous, on continue notre chemin. On sait où on veut aller. L'objectif, c'était : 1) il y a deux ans, de se qualifier pour la CAN - c'est fait -, 2) d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique. Je ne me vois pas outsider ou vainqueur potentiel", a déclaré Patrice Beaumelle en conférence de presse.

Côte d'Ivoire-Egypte, coup d'envoi prévu à 16h en temps universel.

Nicolas Pépé, l'un des atouts de la Côte d'Ivoire

Mali-Guinée équatoriale, dernier billet pour les huitièmes de finale

Enfin ce soir, à Limbe, le Mali affronte la Guinée-Equatoriale pour une place en quarts de finale. Si les Aigles partent favoris, ils vont devoir se méfier du Nzalang National, qui en a surpris plus d'un. Ali Farhat.

Solides derrière et prolifiques devant, les Aigles du Mali ont le vent en poupe. Depuis l'arrivée de Mohamed Magassouba au poste de sélectionneur à l'automne 2019, cette équipe du Mali semble comme métamorphosée, au point d'être toute proche d'écrire les plus belles pages de son histoire : outre le double barrage qualificatif pour la Coupe du monde qui aura lieu en mars prochain, les Aigles ont de grandes chances de retrouver les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2013.

Les supporters maliens sont prêts à voir leur équipe atteindre les sommets

Oui, mais voilà, sur sa route se dresse la Guinée équatoriale. Une équipe sans véritable joueur de renom, mais capable de grands coups : la victoire 1-0 en phase de poules face au tenant du titre a mis fin à la série de 35 matchs sans défaite de l'Algérie.

Si ce succès retentissant aurait pu monter à la tête des Equato-Guinéens, il n'en est finalement rien : "Ce n’est pas parce que nous avons franchi une étape que nous allons changer notre manière de jouer", a déclaré le sélectionneur Juan Micha Obiang en conférence de presse. "Nous restons fidèles à notre style de jeu, qui fait que certains nous aiment, et c’est ainsi que nous gagnerons".

Mali-Guinée équatoriale, coup d'envoi prévu à 19h en temps universel.

Le stade d'Olembe suspendu jusqu'à nouvel ordre

C'est ce qu'a annoncé Patrice Motsepe, le président de la Confédération Africaine de Football. L'instance dirigeante du football africain qui a demandé qu'une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur les événements qui ont conduit au mouvement de foule lundi dernier, une bousculade qui a fait huit morts et des dizaines de blessés. Outre un quart de finale, le stade d'Olembe, construit spécialement pour cette Coupe d'Afrique des Nations, doit abriter une demi-finale, ainsi que la finale, dimanche 6 février prochain.