Les JO de Paris vue du Cameroun

Depuis le 26 juillet 2024, Paris est la capitale mondiale du sport à la faveur des Jeux Olympiques qu'elle abrite. C'est l'un des plus grands événements sportifs jamais organisés en France avec plus de 200 pays, dont plusieurs Africains. La compétition est aussi suivie en Afrique et notamment au Cameroun.

Alors que les athlètes africains peinent à se démarquer, certains estiment que "c'était prévisible, on n'a pas eu une bonne préparation". Pour d'autres, si la plupart des participants venus d'Afrique peinent à gagner des médailles, c'est que "le niveau de la compétition était élevé ".

Au sujet de la prestation des Camerounais, un supporter se dit "un peu déçu par le représentant Camerounais sur le 400 m".

Pour sa 16e participation aux Jeux olympiques, l'équipe nationale du Cameroun en athlétisme a connu une élimination prématurée et décevante dès la phase de groupe.

Entre espoir et déception

Certains Camerounais pointent du doigt le manque d'expérience et de maturité de l'équipe, composée majoritairement de jeunes athlètes, ou encore les problèmes logistiques et de préparation de l'équipe en amont des Jeux.

"J'ai aimé l'athlète camerounais Essence, c'était vraiment un honneur pour notre pays. On aurait voulu qu'il finisse 1er, mais ça n'a pas été le cas" déplore Emmanuel Mbella qui est ingénieur. Selon lui, le pays doit "beaucoup investir pour pouvoir être prêt dans les années à venir".

Valéry Messina est expert en communication. Pour lui, la fuite des talents dans le domaine du sport est aussi une des raisons de la contre-performance des pays africains à ces Jeux.

A Paris, l'accent est mis sur l'inclusion et le respect mutuel entre les participants Image : Li Jing/Xinhua/IMAGO

"On a fait ce constat alarmant de certains pays qui sont aujourd'hui forts parce qu'ils sont alimentés par les athlètes africains" rappelle Valéry Messina qui donne l'exemple de la France et des États-Unis. "Beaucoup d'athlètes africains font la force de ces pays-là. Ça pose le problème de la gestion de ces athlètes et de la capacité de ces pays africains à contenir leurs talents" assure-t-il. Des athlètes qui partent pour l'Europe ou l'Amérique, certains d'évoluer dans de très bonnes conditions.

Des critiques

À côté de l'aspect sportif, pour l'organisation de ces jeux, la France a mis l'accent sur la promotion de la diversité, l'inclusion et le respect mutuel entre les participants, indépendamment de leur orientation sexuelle.

Mais certains Camerounais comme Valéry Messina estiment toutefois que"la cérémonie d'ouverture a montré des attitudes d'homosexualité qui ne sont pas toujours partagées par la plupart des pays africains".