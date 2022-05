Bundesliga J32 : Leipzig rate le coche

Encore en course en Ligue Europa, en Coupe d'Allemagne et engagé dans la lutte pour la Ligue des champions, le RB Leipzig a déjà perdu une première "finale". Battu 3-1 par un Borussia Mönchengladbach pourtant réduit à dix pour la dernière demi-heure du match, suite à l'expulsion du défenseur Nico Elvedi, le RB n'a jamais été en mesure de redresser la barre. Une soirée à oublier, selon l'entraîneur Domenico Tedesco :

"Nous avons été très mauvais en première mi-temps. Nous avons manqué de tout ce qu'il faut pour gagner un match pareil, c'est-à dire de l'intensité et de la présence physique. Si la base n'est pas là, autant jeter la palette tactique à la poubelle", a déclaré le technicien germano-italien juste après la rencontre. Maintenant, il nous reste deux rencontres à disputer. Nous n'avons plus notre destin entre nos mains, mais nous allons tout faire pour les gagner et voir ce qu'il en est".

Leverkusen assure

Cinquième avec 54 points au compteur, Leipzig est à une longueur du SC Fribourg, et à quatre du Bayer Leverkusen, qui s'est imposé hier soir 2-0 face à une équipe de Francfort qui avait peu ou prou déjà la tête à sa demi-finale retour de Ligue Europa, qui aura lieu jeudi face à West Ham. Auteur de deux passes décisives, Moussa Diaby a retrouvé de sa superbe. Diaby et Christopher Nkunku sont les deux seuls joueurs de Bundesliga à totaliser plus de dix buts et plus de dix passes décisives cette saison.

Nouvelle controverse pour Gianni Infantino

Lors d'une conférence d'affaires au Milken Institute de Los Angeles, le président de la FIFA a été interrogé sur le sort des milliers de migrants qui se sont rendus au Qatar pour construire les infrastructures en vue de la Coupe du monde 2022. Réponse de l'intéressé : "Mes parents ont migré d’Italie vers Suisse. Quand vous donnez du travail à quelqu’un, même dans des conditions difficiles, vous lui donnez de la dignité et de la fierté. Ce n'est pas de la charité".

Des propos qui n'ont pas manqué de choquer sur les réseaux sociaux, notamment en raison de la mort de près de 6.500 ouvriers, d'après une enquête du journal britannique The Guardian. Sans remettre en cause ces chiffres, Gianni infantino s'est défendu en déclarant que "la FIFA n'était pas la police du monde ou responsable de tout ce qui se passe dans le monde".

Embiid bientôt en Equipe de France ?

Le pivot camerounais, l'une des superstars de la NBA a entamé des démarches administratives en vue d'obtenir la nationalité française. Joel Embiid n'a certes jamais vécu en France, mais y possède quelques attaches.

Si Embiid venait à être naturalisé français, il pourrait alors être sélectionné en Equipe de France en vue des prochaines échéances, notamment pour les Jeux Olympiques, qui se dérouleront à Paris en 2024.