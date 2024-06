Deux anciens présidents béninois en médiation au Niger

Nicéphore Soglo et Boni Yayi veulent s'entretenir avec les autorités militaires nigériennes pour décrisper la situation avec le Bénin.

Dans la crise entre le Niger et Bénin, deux anciens présidents béninois se proposent comme médiateurs pour tenter d'apaiser la tension. Il s'agit de Nicéphore Soglo et Boni Yayi qui ont décidé d'aller rencontrer les autorités militaires nigériennes à Niamey. Mais pourquoi ont-ils pris cette décision et qui les a mandatés ?

Les deux anciens présidents du Bénin sont déjà à Niamey depuis la matinée de ce lundi 24 juin. L'information a été donnée par leur cellule de communication.

Un mandat donné par Goodluck Jonathan

Mais leur démarche n'est pas suscitée par les autorités béninoises, comme cela a été relayé sur les réseaux sociaux, fait observer Francis Euloge Atadé, expert en gouvernance.

"C'est une mission qui leur a été confiée à l'occasion du conclave qu'ils ont fait au Nigeria avec le président Goodlock Jonnathan, parce qu'ils ont fait un point sur l'état de la démocratie et ils en sont venus à la conclusion qu'il faut déployer une médiation pour pacifier les relations entre le Niger et le Bénin", rappelle-t-il.

C'est donc à ce titre que les deux anciens chefs d'Etat béninois se sont lancés dans leur initiative de médiation.

Infléchir les autorités nigériennes

Mais Francis Euloge Atadé estime que c'est prioritairement les causes du Bénin qu'ils défendront, afin de pouvoir infléchir la position des autorités nigériennes.

Francis Euloge Atade explique : "Nous étions en train d'explorer des pistes nouvelles pour voir s'il n'y avait pas des religieux, des têtes couronnées qui pouvaient faire la médiation. Vous avez vu, par exemple, une fondation au Bénin qui a tenté quelque chose, mais qui n'a pas reçu l'assentiment des autorités du Niger. Et cette initiative des anciens présidents a été acceptée par la partie nigérienne. C'est un début de solution, un début de dégel et il faut prier pour que cette médiation porte."

Les relations entre les deux anciens chefs d'Etat et le président Patrice Talon ne sont pas très bonnes, ce qui explique pourquoi ils n'agissent pas officiellement au nom du pouvoir béninois.

Malgré tout, leur initiative est considérée comme une chance d'apaiser la crise qui dure entre Niamey et Cotonou.