Armin Laschet fait un petit pas en avant pour succéder à Angela Merkel

Tensions entre Angela Merkel et les Länder // Des personnes migrantes en difficulté à la frontière franco-espagnole

Alors que l’Allemagne fait face à la troisième vague de la pandémie, Vu d’Allemagne tente de comprendre pourquoi, en plus, la chancelière et les Länder s’écharpent sur les mesures à prendre. Dans ce podcast également : un reportage à la frontière entre la France et l’Espagne où des personnes migrantes se retrouvent à la rue.