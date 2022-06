Vers une nouvelle restitution par l'Allemagne de biens spoliés en Afrique

Journal 17h TU (31.05.2022)

Dans l'actualité : la tension toujours vive entre Kinshasa et Kigali suite aux combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l’est de la RDC. Au Cameroun, les élèves enceintes ne seront plus exclues de leurs écoles. Et puis un point sur l’adoption par l'Union européenne d’un embargo partiel sur le pétrole russe.