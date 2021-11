La République unie de Tanzanie est née en 1964, de la fusion du Tanganyika et de Zanzibar, tous deux devenus indépendants auparavant. La Tanzanie compte plus de 51 millions d'habitants. Sa capitale est Dodoma.

La Tanzanie est située en bordure de l'océan indien, et compte pas moins de huit voisins: le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la RDC, la Zambie, le Malawi et le Mozambique. Les crises dans certains de ces pays ont poussé nombre de leurs ressortissants à passer la frontière tanzanienne. La Tanzanie est réputée pour ses nombreux parcs naturels - le plus célèbre étant sans doute le parc de Serengeti - et ses paysages diversifiés (c'est en Tanzanie que se trouve le Kilimandjaro). L'économie tanzanienne dépend en partie de l'agriculture.