CAN 2023 : la RD Congo accrochée par la Zambie

Les Congolais ont certes dominé les débats dès le coup d'envoi de la rencontre, mais ils ont vite été surpris par les Zambiens qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Kings Kangwa. Le joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade en Serbie a profité d'une grosse erreur du gardien des Léopards Lionel Mpasi (0-1, 23e).

Mais cet exploit des Zambiens n'a été que de courte durée, car quatre minutes plus tard, l'attaquant de Brentford en Angleterre Yoane Wissa a permis aux Congolais d'égaliser sur un parfait service de Cédric Bakambu, le joueur de Galatasary en Turquie (1-1, 27e).

Le Maroc plus fort pour la Tanzanie

Les Lions de l'Atlas ont dominé la Tanzanie lors de la première affiche dans le groupe F (3-0). Une victoire nette qui permet au Maroc d'occuper logiquement la première dans le groupe F.

Hakimi, défenseur marocain en action avec un milieu tanzanien Himid Mao lors de la 1ere journée de la CAN 2023 au stade San Pedro en Côte d'Ivoire Image : Sia Kambou/AFP

Le Maroc rejoint ainsi le Sénégal, et la Côte d'Ivoire, les favoris qui ont assuré leur premier match tandis que d'autres à savoir, le Nigeria, l'Egypte, le Ghana, le Cameroun, l'Algérie ou encore la Tunisie ont manqué leur premier rendez-vous.

La 2e journée de phase de poules.

Trois matchs sont au programme ce jeudi (18.01.2023). A 14h00TU, la Guinée Bissau et la Guinée Equatoriale s'affrontent au stade Alassane Ouattara à Abidjan.

Cette rencontre entre les deux Guinées sera suivie du choc le plus attendu entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria à 17h00TU. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Jean Louis Gasset appelle ses joueurs à se transcender face au Nigeria :

"Nous allons améliorer afin de jouer plus techniquement dans les moments faibles, être meilleurs dans les transitions de balle, surtout plus vite, trouver plus rapidement nos attaquants", a notamment annoncé Jean Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire.

Le troisième match de la journée va opposer dans le groupe B, l'Egypte au Ghana à 20h00TU au stade Felix Houphouët-Boigny à Abidjan.