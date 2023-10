La Russie qualifie la réunification allemande d'"annexion"

Demain, nous serons le 3 octobre. Et le 3 octobre, c'est le jour de la fête nationale allemande. Cette date célèbre la réunification de 1990, lorsque la République démocratique allemande – l'Allemagne de l'Est – a rejoint officiellement l'Allemagne de l'Ouest et adopté sa Constitution.

Cet événement a fait de l'Allemagne à nouveau un Etat souverain, après 45 années de séparation entre Est et Ouest qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Ce chapitre de l'histoire allemande est étroitement lié à l'histoire de l'Union soviétique : les historiens reconnaissent par exemple le rôle de Mikhaïl Gorbatchev, alors chef du Kremlin, dans la réunification allemande.

Mais les dirigeants russes d'aujourd'hui proposent, dans un nouveau manuel d'histoire, une lecture révisée de l'histoire de la réunification : l'ouvrage parle "d'annexion" de l'Allemagne de l'est (la RDA) par l'Allemagne de l'Ouest (la RFA) en 1990.

Ecoutez ci-contre l'entretien avec Dieter Gosewinkel, professeur d'histoire à l'Université libre de Berlin et juriste.

Il explique pourquoi ce terme d'annexion est faux… mais pourquoi il n'a sans doute pas été choisi au hasard.

Interview de Dieter Gosewinkel (Freie Universität Berlin) To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Rappel des faits historiques

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées, vainqueurs du conflit, se sont partagé l'Allemagne vaincue, qu'elles ont divisée en quatre secteurs. A l'Ouest, les Américains, les Britanniques et les Français, et à l'Est, les Russes.

Etant donné leurs divergences idéologiques, les Alliés ne sont pas parvenus à un accord sur l'avenir politique de l'Allemagne. Alors, les trois secteurs occidentaux ont constitué la République fédérale (RFA) et la partie occupée, à l'Est, par les Soviétiques est devenue la République démocratique allemande (RDA).

Or, en septembre 2023, un nouveau manuel d'histoire pour lycéens a paru en Russie. Cet ouvrage assimile la réunification allemande de 1990 à une "annexion de la RDA" par l'Allemagne de l'Ouest.

Dieter Gosewinkel, historien et juriste, qui enseigne à l'Université libre de Berlin (FU ), affirme que ce terme ne correspond pas à la vérité historique : "Annexion, ça veut dire s'emparer d'un pays contre la volonté de ce pays. Si l'on fait référence à la RDA, cela signifie que la RDA a été annexée par la RFA. Or, avant la réunification, il y a eu un mouvement politique très fort en RDA en faveur de cette réunification des deux Etats allemands."

Histoire de l'unité allemande To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La "Révolution pacifique" de RDA

La RDA a existé pendant plus de 40 ans, dans la zone d'influence de l'URSS. En 1989, à l'occasion du 40e anniversaire de la République démocratique allemande, de grandes marches de protestation ont eu lieu chaque semaine.

Cette "révolution pacifique" est venue à bout du régime du SED, le parti unique au pouvoir, et le 9 novembre 1989, le Mur de Berlin est tombé.

Dieter Gosewinkel rappelle par ailleurs que les termes de la réunification ont été "négociés" par les deux Allemagnes : en 1990, le traité de Moscou (le traité "deux plus quatre": scellé entre les deux Allemagne et les quatre forces alliées de 1945) a été ratifié, ouvrant la voie à la réunification des deux Etats.

Niko Lamprecht, président de la fédération des enseignants en histoire d'Allemagne (Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e.V. ), souligne, comme son homologue, qu'il" n'y a jamais eu de majorité pour s'opposer à la réunification. Au contraire, la grande majorité y était favorable. En octobre 1990, il n'y a pas eu de chars ouest-allemands qui ont passé la frontière pour occuper l'Allemagne de l'Est."

Le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a joué un rôle dans la réunification allemande Image : Bildagentur-online/Joko/picture alliance

Une réécriture de l'histoire

Niko Lamprecht interprète lui aussi la publication du manuel russe comme une "réinterprétation classique de l'histoire. Le président Poutine l'a déjà fait dans différents domaines au cours des vingt dernières années. […] Il tente de complètement réécrire l'histoire. De son point de vue, "l'empire russe" a tout à fait le droit de se réapproprier telle ou telle période."

Dieter Gosewinkel va plus loin et estime que le manuel, qui vise en premier lieu les élèves russes, s'inscrit dans une propagande plus large, également tournée vers l'extérieur, celle qui s'appuie sur les "usines à fake news".

Les marches pacifiques organisées en RDA en faveur de la réunification allemande ont influé sur le cours de l'histoire Image : dpa/picture alliance

L'universitaire déclare que "si les lycéens croient que la réunification allemande est un acte violent d'annexion, cela apporte une certaine légitimation aux actes violents perpétrés par l'Etat russe envers ses voisins" et apporte de l'eau au moulin de la volonté "impérialiste" du Kremlin qui a bel et bien annexé plusieurs régions d'Ukraine ces dernières années.

Propagande contre science

Les deux auteurs du manuel scolaire russe sont Vladimir Medinski, ancien ministre de la Culture et actuel conseiller de Vladimir Poutine, ainsi qu'Anatoli Torkounov, le recteur de l'Institut d'Etat des relations internationales de Moscou, qui dépend du ministère russe des Affaires étrangères.

Ces liens avec le Kremlin éclairent la volonté politique derrière le discours propagé dans l'ouvrage, qui n'a rien à voir avec la science historique.

Le livre de Medinski cohabite encore dans les écoles russes avec un autre ouvrage de 2021, plus nuancé. Mais pour combien de temps ? Zaur Gasimov, chargé de cours à l'université de Bonn, s'inquiète de l'influence grandissante du Kremlin dans ce qu'il qualifie de "nationalisation évidente des discours historiques" en cours en Russie depuis une dizaine d'années.