L'Allemagne plus unie que jamais depuis 30 ans

Les conclusions sont très particulières cette année, car elles tombent à la veille du trentième anniversaire de la réunification allemande, le 3 octobre prochain. Le rapport annuel sur l'état de l'unité allemande a été présenté à Berlin ce mercredi (16.09.20). Ce rapport de près de 300 pages livre des données pour comparer les situations économiques et sociales des seize Länder (Etats fédérés) du pays. Il y a les Länder dits "anciens", à l'Ouest, issus de l'ancienne République fédérale après la guerre, et les Länder dits "nouveaux", intégrés dans la République fédérale à la chute du mur en 1989.

Un bilan positif...

Ce mercredi à Berlin, la présentation du rapport se voulait positive. Car les indicateurs sociaux entre l'Est et l'Ouest n'ont en effet jamais été aussi proches. Ainsi, la richesse par habitant à l'Est atteint désormais 79% de celle des habitants de l'Ouest. Cela veut dire qu'en moyenne, un habitant de l'Est a toujours 20% de richesses en moins que son compatriote à l'Ouest. Mais l'écart était de plus de 65% à la réunification il y a trente ans.

Il y a du mieux donc, et pas que sur les plan des richesses. C'est aussi les cas pour les infrastructures routières, de l'énergie ou encore les hôpitaux. "Où que l'on regarde, quelles que soient les statistiques que vous examinez, on trouve plus de points qui rapprochent que de choses qui séparent", a insisté le commissaire gouvernemental aux nouvelles régions, Marco Wanderwitz, lors de la présentation du rapport à la presse.

"Les conditions de vie se sont constamment améliorées dans les nouveaux Länder - dans de nombreux endroits, il n'y a plus de différences mesurables entre les anciens et les nouveaux Länder", a-t-il affirmé, avant de nuancer : "Ce qui domine ce sont les différences entre les régions rurales et urbaines, entre les régions faibles et les régions structurellement plus fortes."

...Malgré des inégalités persistantes

Le taux de chômage, à plus de 15% encore il y a 15 ans à l'Est, a aussi largement baissé, en dessous de 10% en moyenne aujourd'hui. Les Länder de Berlin ou la Saxe, près de la Pologne, arrivent même à des niveaux comparables à certaines régions de l'Ouest.

Reportage → En Saxe, le retour des enfants de l'Est

Un bilan plus que positif donc. Mais attention à ne pas tomber dans le triomphalisme. "Il y a encore du travail à faire", reconnait Marco Wanderwitz. "Nous constatons encore des disparités mesurables et visibles, et des disparités qui sont également présentes dans la perception des gens, par exemple en ce qui concerne les possibilités de revenus et d'emploi, les infrastructures et les services d'intérêt général".

Ainsi beaucoup se sentent toujours défavorisés à l'Est. Cela tient à des salaires, en moyenne, toujours plus bas de 12% comparés à ceux de l'Ouest. L'Ouest où les femmes sont toujours moins nombreuses à travailler à temps plein, en raison de systèmes de garde moins développés et d'un patriarcat bien ancré.

Ecouter aussi → En Allemagne, à l’Est on travaille plus ... pour gagner moins - Magazine Vu d'Allemagne

Point plus négatif aussi : près d'un quart des Allemands de l'Est se disent aussi moins acceptants de la démocratie. C'est dans ces régions d'ailleurs que l'extrême-droite fait souvent ses meilleurs scores. Alors en dépit de cette présentation positive, les appels à combler les différences se sont multipliés ce mercredi. Les syndicats pressent notamment le gouvernement fédéral à agir, en légiférant, contre les différences de salaire.