Akira Junior, super-héros de la bande dessinée au Cameroun

Au Cameroun, un jeune garçon de 23 ans fait la Une des réseaux sociaux. Richard Fakala, plus connu sous le pseudonyme d'Akira Junior, est un dessinateur spécialisé dans la mise en scène de super-héros africains. Il introduit ainsi dans ses bandes dessinées des éléments de la culture camerounaise et de la réalité quotidienne du pays.

Les femmes jouent un rôle important dans les dessins d'Akira Junior

"Là je fais l’illustration d'un enfant, explique Akira Junior. J'ai fait le squelette qui est la construction du personnage et maintenant je vais faire l'ancrage. Il me faut encore 45 minutes à une heure."

Akira Junior caricature en super héros les célébrités camerounaises et africaines.

Pour lui, "l'Afrique manque de héros dessinés qui puissent inspirer la jeunesse, jusqu'aux personnes adultes. Ce constat a été fait et j'ai décidé de créer ces héros auxquels on s'identifie nous-même. J'ai donc pris des visages connus pour en faire des héros."

Richard Fakala alias Akira Junior veut louer le courage des femmes camerounaises

La force des réseaux sociaux



C'est au quartier manguier à Yaoundé, dans une petite chambre, que Akira Junior conçoit et réalise ses bandes dessinées. Internet lui permet de diffuser plus largement son travail, notamment grâce à sa page Facebook sur laquelle il loue en particulier le courage des femmes camerounaises ou encore les souvenirs culinaires liés à son enfance.

Richard Fakala, alias Akira Junior

Florent est un proche du jeune artiste et pour lui "son travail est incroyable ! A travers lui, je me sens plus Africain. Ses œuvres sont des personnages africains et certains illustrent si bien la culture camerounaise. Avec des dessins d'enfants, il nous fait voyager à travers le temps. On se revoit tout petit en train de jouer avec des roues ou aux billes."

Au Cameroun, un jeune de 23 ans dessine des super-héros

Développer l'image du Cameroun à l'étranger

Akira Junior rêve que l'industrie de la bande dessinée au Cameroun se développe un jour aussi bien que dans certains autres pays. "Mon rêve, comme celui de plusieurs illustrateurs Camerounais, c'est de voir nos œuvres connues dans le monde entier, affirme le dessinateur. A la fin, il faudrait qu'on ait une industrie de la bande dessinée et de dessins animés et même une industrie de livres illustrés qui puissent promouvoir notre continent à l'extérieur, comme le font les Japonais et les Américains."

Dans un pays où les légendes ne sont pas toujours valorisées, Akira Junior espère qu'à travers son travail de dessinateur, ressusciter certaines histoires, en immortaliser d’autres, permettra que la jeune génération s'en inspire et en soit fière.