RDC : la poésie pour donner confiance aux jeunes

A travers son programme de slam à l'école, le collectif Goma slam session a lancé des sessions de formation qui consistent à initier les jeunes à l'art du slam, à leur apprendre à parler en public et à les former aux règles de la poésie.

C'est le cas de Dorcas, élève à l'Institut Mwanga de Goma. Lorsque nous la rencontrons, elle est en pleine séance de formation avec d'autres élèves de son école. Elle déclame à ses collègues et formateurs un poème qui s'élève contre la marginalisation des femmes, un poème qu'elle a écrit elle-même.

Bénite participe également au programme slam à l'école, initié par le collectif Goma slam session.

"Nous sommes des artistes, nous utilisons le slam comme moyen d'expression et de libre pensée, explique Ben Kamuntu, membre du collectif. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur les élèves pour leur permettre d'explorer le monde de la poésie, du slam et de l'art oratoire. Nous pensons qu'il est très important de donner cette opportunité aux jeunes de s'exprimer, car c'est vraiment un besoin dans notre communauté."

Un enseignement interdisciplinaire

Au lycée Sainte-Ursule de Goma, les élèves ayant participé à la formation pendant plusieurs mois ont déclamé des poèmes devant leurs collègues et les autorités scolaires. Pacifique Bahati est professeur de français se dit impressionné par la prestation des jeunes élèves.

"Je suis très satisfait de la façon dont les jeunes élèves se sont comportés pendant le spectacle, se réjouit-il. J'ai remarqué que les notions apprises lors des différentes séances ont été bien comprises et mises en pratique."

Safi Matata, une jeune élève du lycée Sainte-Ursule, a également participé au programme. Elle explique que la peur qu'elle avait de s'exprimer en public a diminué et elle incite les autres filles et garçons à l’imiter. "Pour moi, cette formation a été très importante, raconte Safi Matata. Avant, je n'avais pas le courage de m'exprimer devant les gens, mais maintenant je peux le faire facilement en faisant du slam. A part ça, j'ai pris goût à l'écriture. J'ai écrit plusieurs poèmes et j'aimerais bien en écrire d'autres."

A Goma, 18 écoles ont déjà bénéficié de ce programme et ont formé environ 450 élèves, dont une majorité de jeunes filles, avec l'objectif de donner plus de voix aux femmes. Une opportunité qui n'est pas habituellement offerte à celles-ci.