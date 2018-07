Accord pour filtrer l'entrée des demandeurs d'asile en Allemagne

En Allemagne, les réactions sont positives dans le camp des conservateurs, après le compromis trouvé ce lundi (02.07.) entre la CDU et de la CSU sur la politique migratoire. Les deux formations politiques se sont entendues sur la création de centres de transit à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Cet accord est venu sauver la coalition au pouvoir menacée de cassure, surtout après la tournure que prenait la querelle opposant la chancelière Angela Merkel et son ministre de l'intérieur Horst Seehofer.

Les détails de l'accord trouvé ont été publiés par les secrétaires généraux des deux partis CDU et CSU. Selon Annegret Kramp-Karrenbauer, Secrétaire générale de la CDU, le parti d'Angela Merkel, "il était important pour la CDU de mener ce processus en harmonie avec les voisins européens. Et cet esprit a guidé vers l'accord que nous avons trouvé aujourd'hui, à savoir instaurer un nouveau régime migratoire à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche qui permet de refuser l'entrée à un demandeur d'asile dont le dossier devrait être pris en charge par un autre pays européen. Nous allons créer à cet effet, des centres de transit où ces demandeurs d'asile seront accueillis et où il sera rapidement procédé à leur refoulement éventuel vers d'autres pays, en accord avec ceux-ci."

Le ministre de l'intérieur Horst Seehofer de la CSU, l'aile bavaroise des conservateurs allemands, a décidé de garder son poste de ministre de l'intérieur qu'il menaçait d'abandonner. "Nous avons, après d'intenses négociations entre la CDU et la CSU, trouvé un accord. Nous nous sommes clairement entendus sur la manière dont nous pourrons dans le futur, combattre l'immigration irrégulière à la frontière entre l'Allemegne et l'Autriche. Je m'en félicite. Cela montre encore une fois que c'est bien de se battre pour une opinion. Et ce que nous avons obtenu est vraiment un compromis durable. Ce compromis dont vous serez mis au courant des trois différents points, me permet de conserver mon poste de ministre de l'intérieur."

D'autres réactions à présent : celle d'abord du SPD, membre aussi de la coalition au pouvoir à Berlin. La cheffe des sociaux démocrates Andrea Nahles salue le compromis mais annonce que son parti voulait se réunir ce mardi (03.07.) avant de donner son avis définitif car des voix contradictoires s'élèvent au sein du parti pour dénoncer une trop forte influence populiste.

Un élu local du parti de droite populiste "Alternative pour l'Allemagne", Afd, critique la CSU, "plus préoccupée par son maintien au pouvoir que par la sécurité des Allemands".

Consernant la création annoncée de centres de transit, le chef du parti die Linke, la Gauche radicale, lui déplore l'absence de considération pour l'être humain.

Enfin, le syndicat de la police réagit avec méfiance à cette nouvelle donne dont les contours doivenmt encore être clarifiés, propos de Jörg Radek le vice responsable du syndicat de la police allemande.