Politique migratoire en Allemagne, vers une sortie de crise?

Bien malin celui ou celle qui peut à l’heure actuelle prédire l’issue de cette crise. En cause depuis plusieurs semaines, le plan du ministre de l’Intérieur pour lutter contre l’immigration illégale. Horst Seehofer qui souhaite renvoyer les migrants dans le premier pays européen où ils ont été enregistrés. Inconcevable pour la chancelière. Angela Merkel qui a toujours défendu une solution européenne, et qui pensait pouvoir calmer son ministre de la CSU avec l’accord obtenu il y a quelques jours à Bruxelles. Mais voilà, Seehofer n’en démord pas, quitte à en faire une question presque personnelle. Juste avant la rencontre avec la chancelière, il a déclaré à la Süddeutsche Zeitung: "je ne vais pas me faire renvoyer par celle qui est devenue chancelière uniquement grâce à moi."

Des mots et un ton très agressifs qui montrent bien la gravité de la situation. Malgré les tentatives de conciliation également tout au long de la journée.

La rencontre de la dernière chance

La rencontre entre Angela Merkel et Horst Seehofer, avec Wolfgang Schäuble, le président du Bundestag en médiateur à pour but de trouver une porte de sortie à cette crise sans précédent. Avec en arrière-plan, les cadres de la CDU et de la CSU, la petite soeur bavaroise de la CDU, conscients du risque de nouvelles élections si aucun compromis n’est trouvé. Et au final, la tendance qui se dégage à Berlin, c’est une chancelière ouverte au dialogue, à la recherche d’un compromis, et un Horst Seehofer, campé sur ses positions qui en fait une affaire personnelle, quitte donc à sombrer de plus en plus dans l’absurde.





Les scénarios possibles

Ils sont au nombre de trois : un accord de dernière minute – encore possible –, pas d’accord avec un départ de Seehofer mais des députés CSU qui restent au sein de la majorité, et troisième scénario celui du pire : pas d’accord, démission de Seehofer et avec lui la CSU, ce qui signifierait la fin de la coalition au pouvoir et donc l’organisation de nouvelles élections...