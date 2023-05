La Deutsche Welle célèbre ses 70 ans

La Deutsche Wellecélèbre ce soir ses 70 ans d’existence par une cérémonie officielle au Bundestag. Vers 19 heures, le chancelier Olaf Scholz doit tenir une allocution pour saluer le travail de la chaîne internationale allemande. Au fil du temps, le profil et les émissions de notre chaîne ont bien sûr évolué… mais parmi les constantes de la DW, on trouve la défense des droits humains.

Un média international public

"Public“ est en effet un maître-mot de la Deutsche Welle. Dès son lancement en 1953, elle est conçue, sur le modèle de la BBC au Royaume uni, pour être le média international de l’Allemagne fédérale. A la différence d’autres médias internationaux, la Deutsche Welle est toutefois financée par le ministère de la Culture – et non pas par le ministère des Affaires étrangères, ni la redevance.

Les débuts de la DW s’inscrivent bien sûr dans un contexte historique particulier, celui de l’affrontement entre deux blocs idéologiques. En 2002, notre consœur Marie-Ange Pioerron rappelait qu'"à l’époque, la création de la DW s’inscrit dans le contexte de la guerre froide. Le Mur de Berlin était encore là, donc c’était la radio de l’Allemagne de l’Ouest- et l’Allemagne de l’Est avait sa propre radio avec Berlin international. Il y avait une concurrence entre les deux. A l’époque, il y avait de l’argent pour vanter les mérites du capitalisme occidental. Pour ça, à l’époque, il y avait des moyens."

"Un média libre. Une expression libre. Des sociétés libres"

Les droits humains comme ligne éditoriale

La réunification allemande de 1990 marque un tournant, car ce sont les députés qui fixent le cadre des activités de la DW, en radio, à la télévision et, depuis une vingtaine d’années, sur internet.

Dirke Köpp, directrice du programme francophone, déclarait en 2022 que la DW se considère "comme la voix de la démocratie et des droits de l’Homme". Cela joue un grand rôle dans le choix des sujets traités. "Mais le gouvernement n’est pas derrière nous pour nous dire par exemple de ne pas critiquer le chancelier, continuait Dirke Köpp. Non, là on est vraiment libres mais toujours guidés par les principes de la démocratie, de la liberté et des droits de l’Homme."

La Deutsche Welle diffuse aujourd’hui ses programmes en 32 langues, dont six plus spécifiquement à destination du public africain – le français en fait partie.

Chaque rédaction suit l’actualité de sa zone de diffusion de près et peut mettre son expertise au service des autres départements de la DW.

Nos auditeurs et utilisateurs les plus fidèles semblent apprécier cette particularité. Et l’année dernière, plusieurs stars comme Smockey, du Burkina Faso, le Sénégalais Baaba Maal, Tiken Jah Fakoly ou encore Maréchal Zongo nous ont souhaité longue vie encore à l’occasion des 60 ans du programme en français pour l’Afrique.

Pour en savoir plus sur le travail du programme francophone de la DW, nous vous conseillons le podcast produit en 2022, à l’occasion du 60ème anniversaire du programme en français DW Afrique, avec même à la clef, un bêtisier à réécouter.