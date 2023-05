La DW souffle ses 70 bougies !

C'est par un discours prononcé par Theodor Heuss, le président de la République fédérale de l'époque, que les programmes de la radio internationale allemande sont lancés, le 10 mai 1953. Objectif : transmettre aux auditeurs et auditrices à l'étranger une image politique, économique et culturelle de l'Allemagne de l'Ouest.

Les programmes sont d'abord diffusés depuis Cologne en allemand - mais dès 1954, l'offre s'étend à d'autres langues. En 1992, la télévision rejoint la radio, depuis Berlin cette fois. Et aujourd'hui, c'est le monde du numérique qui a le vent en poupe. Peter Limbourg, directeur général de la Deutsche Welle depuis bientôt dix ans :

"L'évolution a été très positive pour la Deutsche Welle durant cette période. Nous avons réussi à augmenter sensiblement le budget. Nous avons relevé le défi de la numérisation, notre stratégie est claire. Et nous sommes devenus un groupe international qui se concentre clairement sur les utilisateurs."

Une offre variée

Avec 3.700 collaborateurs et collaboratrices de plus de 60 nationalités différentes, répartis entre Bonn et Berlin, la chaîne publique allemande peut se targer d'être l'une des institutions les plus multiculturelles d'Allemagne. Sans oublier ses réseaux de correspondants, en Afrique, en Asie et en Amérique latine qui s'étoffent un peu plus chaque jour et qui permettent à la DW d'informer partout dans le monde.

YouTube fait partie des plateformes privilégiées par la DW Image : DW

Derrière la Deutsche Welle se cachent aujourd'hui une multitude de programmes télévisés, d'offres radiophoniques et d'informations en ligne en 32 langues différentes. Sans oublier les multiples activités sur les réseaux sociaux... en dépit de son grand âge à elle, le public ciblé par la DW sont les jeunes.

Et comme il y a 70 ans, au moment de sa fondation, on parle aujourd'hui, à nouveau, de guerre froide en Europe et de libertés individuelles menacées dans le monde entier. Pour Peter Limbourg, faire en sorte que la Deutsche Welle puisse être écoutée, vue et lue partout est le défi numéro un :

"Selon moi, le journalisme international est confronté à un défi de taille : les gens doivent pouvoir y accéder librement même si les autocrates du monde entier s'efforcent de nous bloquer, parfois même de nous censurer."

Peter Limbourg dirige la Deutsche Welle depuis près de 10 ans Image : picture-alliance/dpa/H. Kaiser

Liberté de presse menacée

Derniers exemples en date : en 2022, peu après l'invasion russe en Ukraine, la Deutsche Welle est qualifiée par Moscou "d'agent étranger" et doit plier bagages pour s'installer à Riga, en Lettonie. Plus récemment encore, en février, une équipe de la rédaction arabe a dû renoncer à un tournage à Bagdad en raison de pressions croissantes de la part de responsables irakiens. Quant au département "urgences" de la DW qui s'occupe de gérer les collaborateurs en détresse, il enregistre, ces derniers temps, un nombre record de requêtes.