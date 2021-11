Les droits de l’Homme sont des droits que possède chaque humain, du fait même d’être humain, quelle que soit sa nationalité. Ils sont universels, inaliénables et indivisibles.

Parmi les droits humains se trouvent des droits de la personnalité, des libertés publiques, ainsi que le droit à la protection juridictionnelle et des droits sociaux. Dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations Unies, il est stipulé que chaque être humain a un droit a la vie, à la liberté, à la sécurité. Le texte scelle aussi l’égalité de tous devant la loi, le droit à la propriété et à la participation politique. Elle se conclue par ces termes : « Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. » (Article 30)