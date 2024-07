Droits humains au Niger : bilan mitigé un an après le putsch

Douze mois après l’avènement des militaires au pouvoir, la question des droits de l’homme et du respect des libertés fondamentales demeure préoccupante au Niger.

Le 28 juillet 2023, deux jours après sa prise de pouvoir, le général de brigade Abdourahmane Tiani, déclarait que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), respectera tous les engagements souscrits par le Niger, notamment les instruments internationaux en matière des droits humains.

Une année après le coup d’état militaire, des organisations de la société civile dressent un tableau mitigé dans plusieurs domaines.

La situation sécuritaire s’est fortement dégradée selon Insa Garba, ancien rapporteur général de la Commission national des droits de l’Homme dissoute au lendemain du putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum.

"Les violations les plus graves dont notre pays fait face, c’est les atteintes à la vie, les atteintes à l’intégrité physique et les déplacements des personnes du fait essentiellement des activités des groupes terroristes et cela malgré l’avènement du CNSP, elle n’a pas véritablement cessé, cela a continué" explique Insa Garba.

Violations des libertés fondamentales

Autres faits de violation des droits de l’homme, ce sont les arrestations arbitraires, extra judicaires et le maintien en prison des anciens dignitaires du régime déchu.

"Nous avons en tout cas assisté à des arrestations des responsables de l’ancien régime et en son temps le CODDHD avait déclaré simplement que tout citoyen doit jouir, quelques soient les faits qui lui sont reprochés, ça ce sont les termes de notre première déclaration, qu’ils doivent bénéficier d’une procédure judiciaire en bonne et due forme", déclare Me Assoumane Hamani, secrétaire exécutif du Collectif des organisations de défense des droits de l’Homme et de la démocratie.

S’agissant des droits de manifester, le Mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable (MPCR) estime, en revanche, qu’aucune entrave ou dérive totalitaire n’est à reprocher au pouvoir militaire.

Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier ministre de la transition, a pour mission d'assainir les finances publiques Image : Balima Boureima/Anadolu Agency/picture alliance

"En ce qui concerne les libertés fondamentales, notamment la liberté d’opinions, la liberté d’expression, la liberté de penser et le droit à la liberté de manifestation sur la voie publique sont aujourd’hui entièrement et totalement respectés, protégés et même promises", précise Ibrahim Namaiwa, membre du MPCR.

La presse baillonnée

Sur le front de la liberté de presse, c’est là où le pouvoir du général de brigade, Abdourahamane Tiani semble serrer la vis avec la révision de la loi sur la cybercriminalité, qui ressemble à une épée de Damoclès surles journalistes et les web activistes. Des journalistes sont interpellés et mis en prison.

"Même si aujourd’hui, nous n’avons pas un média fermé, je crois que des journalistes ont cas même été interpellés, et certains sont même gardés en prison. La dernière libération, c’est celle du directeur de publication de l’enquêteur, Soumana Idrissa Maiga. La loi portant répression de la cybercriminalité a aussi été revue. Vous vous rappelez récemment à travers une ordonnance du président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie", rappelle Brah Souleymane, ancien secrétaire à la communication de la maison de la presse dissoute.

Un an après le putsch militaire, les activités des partis politiques restent suspendues et toutes tentatives de manifestations en faveur de la libération du président déchu Mohamed Bazoum et de son épouse sont interdites.