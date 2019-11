Les trente ans de la chute du Mur de Berlin

Toute cette semaine, nous allons revenir sur le Mur de Berlin, le contexte de sa construction en 1961, ce que signifiait la vie dans une Allemagne séparée en deux Etats antagonistes de 1949, année de la création de la RDA (à l'Est) et de la RFA (à l'Ouest), et 1990, année de la réunification allemande.

Vous trouverez sur cette page des analyses, des explications, des photos, des archives...

Notre reporter Nafissa Amadou s'est également rendue dans des endroits emblématiques de la séparation entre les deux Allemagne et vous proposera ici ses reportages.

