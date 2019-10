¿Zona de seguridad en Siria?: la UE y la OTAN discuten acciones

Solo algunos colegas en el partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) apoyan directamente la propuesta de la ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, de establecer una zona de seguridad internacional en el norte de Siria para poner fin a la operación de las tropas turcas y reanudar la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico.

El demócratacristiano David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, y Michael Gahler dijeron que la iniciativa de la ministra alemana había cambiado el debate. "Europa necesita involucrarse en esta zona de crisis que está enfrente de su puerta, lo que también es de interés para las comunidades de la región, que no quieren estar a merced de Assad, Putin y Erdogan", dijeron los dos políticos.

El establecimiento de una zona de seguridad debe basarse en un mandato de la ONU. Y la UE solo debería proporcionar la significativa ayuda financiera a Turquía si el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, respeta el derecho internacional, exigieron los políticos democratacristianos.

Esto también incluye los pagos a Turquía por la manutención de 3,4 millones de refugiados sirios en el país. La UE tiene que decidir en los próximos meses si pagará otros 3.000 millones de euros en el marco del llamado "acuerdo de refugiados" con Turquía de 2016.

Según Michael Gahler, "Europa necesita involucrarse" en la crisis siria

Exigen un embargo general de armas

Voceros de otras facciones no discutieron una posible zona de seguridad en el norte de Siria. Todos pidieron el fin de la acción militar, que fue fuertemente condenada como una violación del derecho internacional. Estados Unidos es también criticado, ya que a juicio de la mayoría de los parlamentarios en Estrasburgo, abandonó a los kurdos en el norte de Siria.

El diputado griego Dimitrios Papadimoulis pidió acciones de la UE, no solo palabras, y arguyó que son necesarias sanciones económicas precisas y un embargo general de armas. Pero hace diez días, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE no pudieron ponerse de acuerdo sobre un embargo general. Solo unos pocos Estados miembro, incluyendo Alemania, declararon que ya no autorizarían exportaciones de armas en el futuro.

"Le debemos mucho a los kurdos", expresó el socialdemócrata finlandés Eero Heinäluoma en el debate de este miércoles. Después de todo, los combatientes kurdos habían contribuido considerablemente a contener los terroristas islamistas. Ahora, muchos de los yihadistas están nuevamente libres y podrían llegar a Europa.

La ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, propuso crear una zona de seguridad internacional en el norte de Siria para poner fin a la operación de las tropas turcas y reanudar la lucha contra Estado Islámico (21.10.2019)

La OTAN quiere asesorar la propuesta alemana

En Bruselas, el Consejo de Ministros de Defensa de la OTAN se ocupará de la situación en Siria el jueves. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó antes de la reunión que había hablado con Kramp-Karrenbauer sobre su propuesta. De los círculos de la OTAN se escuchó que la iniciativa, que había hecho en una entrevista con DW, entre otros, fue una sorpresa.

"Celebro cualquier propuesta que conduzca a la paz", dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa el miércoles, y apuntó que por supuesto debe haber "tropas en el terreno" para tal acción. Al mismo tiempo, Kramp-Karrenbauer anunció a los parlamentarios alemanes en Berlín que aliados esenciales de la OTAN habían manifestado su disposición a hablar sobre una zona de seguridad. Sin embargo, no quedó claro cuál Estado proporcionaría tropas. Asimismo, Kramp-Karrenbauer señaló que el Parlamento debe decidir sobre un despliegue del ejército alemán. Pero en primer lugar debe buscarse un mandato de la ONU.

El Parlamento Europeo condenará formalmente la operación turca

Se espera que el Parlamento Europeo apruebe el jueves por una gran mayoría una resolución contra la operación turca en el norte de Siria. Según el eurodiputado Michael Gahler, Turquía se aleja cada vez más de Europa con su política. "Nosotros, como UE, no nos hemos comprometido lo suficiente en el conflicto sirio", dijo a DW.

"Celebro cualquier propuesta que conduzca a la paz", dijo el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, pero debe haber "tropas en el terreno" para tal acción

Ya en marzo, el Parlamento Europeo había pedido el fin formal de las lentas negociaciones de adhesión con Turquía, que van desde 2005. Según Gahler, el último recurso también podría ser la terminación de la unión aduanera. La UE y Turquía no se imponen aranceles sobre la mayoría de las importaciones y exportaciones, excepto los productos agrícolas.

Según la eurodiputada holandesa Kati Piri, la fracción socialdemócrata considera que el establecimiento de una zona de 10 kilómetros ocupada por Turquía en la frontera con Siria viola el derecho internacional. "Turquía quiere expulsar a la población local y trasladar forzosamente a hasta dos millones de refugiados fuera de Turquía". El establecimiento de dicha zona había sido convenido el martes en una reunión en Sochi (Rusia) entre Erdogan y el presidente ruso Vladimir Putin.

Rusia y Turquía, que en realidad estaban operando uno contra el otro en la guerra siria, ahora quieren patrullar el área juntos y ahuyentar a las milicias kurdas. La zona que ahora crearon Erdogan y Putin podría ser al final "internacionalizada", según Gahler, quien no cree que las personas allí habitan quieran vivir bajo el control ruso o turco.

