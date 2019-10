Jefa de Defensa alemana recomienda zona de seguridad internacional en Siria

La propuesta de Alemania para el establecimiento de una zona de seguridad controlada internacionalmente en Siria sería en cooperación con Turquía y Rusia, según reveló la ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, a DW en una entrevista exclusiva, este lunes (21.102.2019) por la noche.

"Esta zona de seguridad buscará reanudar la lucha contra el terrorismo y contra el Estado Islámico, que actualmente se ha estancado", dijo. "También aseguraría que estabilicemos la región para que la reconstrucción de la vida civil sea posible una vez más, y para que aquellos que han huido también puedan regresar voluntariamente", agregó.

Así, según la ministra, Alemania, junto con Francia y el Reino Unido, debería trabajar con Turquía en esta propuesta. "Deberíamos considerar si podemos utilizar un representante especial para este proceso, que podría ir acompañado de una conferencia. Creo que sería una fuerte respuesta política y diplomática de los europeos a la OTAN", dijo Kramp-Karrenbauer, quien no mencionó una eventual participación de Estados Unidos.

Incluiar a Rusia y Turquía

Kramp-Karrenbauer subrayó que Rusia también se incluiría activamente en las discusiones. "Rusia es uno de los actores más importantes en Siria", dijo a DW. "Independientemente de si a uno le gusta o no, es un hecho con el que tenemos que lidiar", apuntó.

Annegret Kramp-Karrenbauer: Europa debe "presentar sus propias propuestas e iniciar debates"

La ministra de Defensa y líder del partido conservador de la coalición gobernante, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), agregó que la canciller Angela Merkel ya había sido informada de la propuesta y que cuenta con el respaldo de expertos en defensa y política exterior dentro de su propio partido.

No obstante, cualquier propuesta debe ser adoptada primero por el gabinete alemán y su Parlamento, el Bundestag. "Pero no podemos hablar únicamente de esto", subrayó Kramp-Karrenbauer. "Europa no puede ser simplemente un espectador. También tenemos que presentar nuestras propias propuestas e iniciar debates", añadió.

Reanudar la lucha contra el terrorismo extremista

El objetivo de la zona de seguridad propuesta es reanudar la lucha contra el terrorismo islámico que se ha estancado desde que comenzó la ofensiva de Turquía en el norte de Siria la semana pasada contra la milicia kurda YPG (Unidades de Protección Popular), una facción crucial dentro de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), la coalición liderada por Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico.

La situación en el norte de Siria es una que "concierne directamente a los intereses de seguridad de Europa y los intereses de seguridad de Alemania", dijo Kramp-Karrenbauer a DW. "En mi opinión, requiere una iniciativa europea más fuerte", amplió.

La semana pasada, Merkel propuso una cumbre con Francia, el Reino Unido y Turquía para discutir la creciente situación en el norte de Siria. Al menos 160.000 civiles han sido desplazados desde la incursión del 9 de octubre, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).

Consejo de Seguridad de la ONU

Alemania también usaría su actual puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para entablar conversaciones bilaterales con todas las partes involucradas en el conflicto, agregó la ministra de Defensa. "La alternativa a eso sería que los europeos y la OTAN simplemente observen mientras continúan las conversaciones entre Turquía y Rusia", dijo.

El cambio de paradigma en la política de defensa sigue a la declaración del Gobierno alemán, el lunes por la tarde, de que la invasión de Turquía al norte de Siria es una violación del derecho internacional. Por su parte, Ibrahim Kalin, portavoz del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, refutó esa señalación en una entrevista con DW el lunes.

"Los amigos europeos deberían estar agradecidos con nuestros soldados por hacer este trabajo muy peligroso pero importante", dijo, y agregó que el alto al fuego, programado para finalizar el martes, no se extenderá a menos que todas las unidades YPG, a las que se refirió como " terroristas ", abandonaran el norte de Siria.

(few/cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |